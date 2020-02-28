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Тарасов после травмы обратился к парапсихологу

28 февраля 2020, 22:26
16

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, что в связи с травмой обратился к парапсихологу. На этой неделе игрок перенес операцию на ноге.

«Сегодня второй день после операции. Все прошло хорошо, поговорил с хирургом. Всем огромное спасибо за поддержку. К сожалению, всем не могу ответить.

Хочу с вами поделиться одной историей и узнать ваше мнение. После того, что произошло на тренировке, мне было очень непросто психологически. Я получил от близкого окружения сообщение: Дима, тебе нужен профессионал, который бы помог разобраться со всеми проблемами.

Друзья порекомендовали мне психолога, который делает натальную карту. Честно скажу, что раньше специфически относился к парапсихологам, но, пообщавшись, изменил свое мнение. Мне стало интересно разобраться в себе, посмотреть на себя, понаблюдать со стороны.

И у меня к вам вопрос. Верите ли вы во все это? Если да, то присылайте мне свои истории, я их обязательно прочитаю. Ну а я пока буду наблюдать со стороны», – сказал Тарасов своей аудитории в социальной сети.

  • Тарасов получил травму спустя три дня после заключения контракта с «Рубином».
  • У игрока диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
  • В этом сезоне Тарасов не сыграет, так как срок восстановления после операции составит три месяца.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (16)
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vladik12
1582918050
Он окончательно поехал.
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Hektor 84
1582924055
На дом2 его
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Hektor 84
1582924119
Они там вокруг костра разберут его проблемы
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diego delgado
1582924255
Такими темпами Димон скоро возомнит себя Марадоной и будет сидеть в одной каморе с Наполеонами и македонскими.печалька.вроде ногу сломал а по итогу голубятник поехал)))
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moskowcity-petrv
1582948885
Конкретный дибил!)
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vladimir-7
1582957736
Тарасову давно пора лечь в психушку и попробовать вылечить голову, а заодно почитать истории болезни других пациентов, особенно палаты №6
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Fin035
1582958487
Похоже Дима перенес операцию не на ноге....!)
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portero
1582981654
Наркоз крепкий оказался, не отпускает парня.
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SIRIUS 2002
1582982265
ДА.....
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Chernyi Lis
1582985541
бузова всем вынесет мозги.. забудь ее просто Тарас..
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