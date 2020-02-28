Тарасов после травмы обратился к парапсихологу

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, что в связи с травмой обратился к парапсихологу. На этой неделе игрок перенес операцию на ноге.

«Сегодня второй день после операции. Все прошло хорошо, поговорил с хирургом. Всем огромное спасибо за поддержку. К сожалению, всем не могу ответить.

Хочу с вами поделиться одной историей и узнать ваше мнение. После того, что произошло на тренировке, мне было очень непросто психологически. Я получил от близкого окружения сообщение: Дима, тебе нужен профессионал, который бы помог разобраться со всеми проблемами.

Друзья порекомендовали мне психолога, который делает натальную карту. Честно скажу, что раньше специфически относился к парапсихологам, но, пообщавшись, изменил свое мнение. Мне стало интересно разобраться в себе, посмотреть на себя, понаблюдать со стороны.

И у меня к вам вопрос. Верите ли вы во все это? Если да, то присылайте мне свои истории, я их обязательно прочитаю. Ну а я пока буду наблюдать со стороны», – сказал Тарасов своей аудитории в социальной сети.

Тарасов получил травму спустя три дня после заключения контракта с «Рубином».

У игрока диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.

В этом сезоне Тарасов не сыграет, так как срок восстановления после операции составит три месяца.