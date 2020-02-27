Тарасов: «Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов перенес операцию на ноге в римской клинике Villa Stuart.

По словам игрока, операция прошла успешно. «Впереди еще одна большая работа над собой. Как там говорилось в «Шерлок Холмсе»: «Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо». В точку», – написал Тарасов в инстаграме.

Тарасов получил травму спустя три дня после заключения контракта с «Рубином».

У игрока диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.

В этом сезоне Тарасов не сыграет, так как срок восстановления после операции составит три месяца.