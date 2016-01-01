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    Тарасов: «Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов перенес операцию на ноге в римской клинике Villa Stuart.

    По словам игрока, операция прошла успешно. «Впереди еще одна большая работа над собой. Как там говорилось в «Шерлок Холмсе»: «Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо». В точку», – написал Тарасов в инстаграме.

    • Тарасов получил травму спустя три дня после заключения контракта с «Рубином».
    • У игрока диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
    • В этом сезоне Тарасов не сыграет, так как срок восстановления после операции составит три месяца.

    text

    Публикация от text (@tarasov23) 27 Фев 2020 в 6:52 PST

    Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12899

      sssrspartak 8 минут назад

      здоровья дмитрий!еще поиграешь!

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