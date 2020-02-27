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  • Тарасов: «Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо»

Тарасов: «Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо»

27 февраля 2020, 18:50
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Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов перенес операцию на ноге в римской клинике Villa Stuart.

По словам игрока, операция прошла успешно. «Впереди еще одна большая работа над собой. Как там говорилось в «Шерлок Холмсе»: «Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо». В точку», – написал Тарасов в инстаграме.

  • Тарасов получил травму спустя три дня после заключения контракта с «Рубином».
  • У игрока диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
  • В этом сезоне Тарасов не сыграет, так как срок восстановления после операции составит три месяца.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (2)
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altezzik
1582824687
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