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    «Ребята, спасибо! Вы меня многому научили». Шаронов попрощался с игроками «Рубина»

    Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал, что не успел попрощаться с игроками казанской команды после своего увольнения в декабре.

    – В нашем разговоре несколько раз заходила речь о том, что «Рубин» может себе позволить. Кажется, после вашего ухода клуб позволяет себе больше. Вам не обидно?

    – Нет. Потому что эти процессы зависят не от меня. Мне хотелось бы, чтобы у «Рубина» была стабильность. Стабильность в плане направления. Это клуб, в котором я провел в качестве игрока и тренера почти двадцать лет.

    Единственное – я не попрощался с игроками. После матча с «Сочи» я их поблагодарил за первую часть сезона, хотя не знал, что меня уволят. Получилось, что это были как будто прощальные слова. Сейчас мне хочется их повторить: «Ребята, спасибо! Вы меня многому научили», – сказал Шаронов.

    • Зимой «Рубин» возглавил Леонид Слуцкий.
    • Перед возобновлением сезона «Рубин» находится на 13-й строчке РПЛ.

    Тренер «Рубина» Кузьмин: «Увольнение Шаронова стало для меня неожиданным»

    Источник: Sports.ru

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