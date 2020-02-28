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  • Шаронов: «Когда тренер понимает, что не управляет командой, ничего уже не работает»

Шаронов: «Когда тренер понимает, что не управляет командой, ничего уже не работает»

28 февраля 2020, 11:02
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Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал, почему не смог доработать с казанской командой до конца сезона.

– Ожидали, что вас отправят в отставку?

– Естественно, не ожидал, никаких разговоров вообще не было, я был сконцентрирован на работе. 16 декабря вызвали в клуб и сказали, что все.

Было неприятно, у меня было чувство недоделанной работы. Но это жизнь – это решение принимал не я, мои решения были на футбольном поле. Когда тренер понимает, что не управляет командой, ничего уже не работает, его чувство работы уже не очень важно. У нас с ребятами был хороший контакт, у меня были новые идеи – отсюда и ощущение незаконченности.

– Как провели последние два месяца без работы?

– Во время работы очень мало был с семьей, поэтому сейчас основное время с ней. Дети учатся в Кембриджской международной школе в Казани, у них программа чуть затрагивает лето, поэтому как раз сейчас была неделя каникул. Съездили в Австрию, покатались на горных лыжах, прекрасно отдохнули. Вместе встретили Новый год, но это традиция. Плюс смотрю много футбола, анализирую свою работу. Анализ касается не только игры, а всего в целом.

  • Зимой «Рубин» возглавил Леонид Слуцкий.
  • Перед возобновлением сезона «Рубин» находится на 13-й строчке РПЛ.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Рубин Шаронов Роман
Комментарии (1)
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SIRIUS 2002
1582880897
*****...не был я в Австрии, хотя вроде и работаю....
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