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  • Рами: «Об РПЛ почти ничего не знаю. Не смотрел ни одной игры»

Рами: «Об РПЛ почти ничего не знаю. Не смотрел ни одной игры»

27 февраля 2020, 01:57
4

Защитник «Сочи» Адиль Рами не стал скрывать, что не знаком с российским чемпионатом. Южане подписали чемпиона мира 2018 года на прошлой неделе в статусе свободного агента.

– Что знаете об РПЛ?

– Почти ничего. Не смотрел ни одного матча. Но я в принципе почти не смотрю футбол по ТВ. Предпочитаю в него играть. А свободное время посвящаю общению с родными и близкими. Глупо тратить его на трансляции.

– Неужели и за Лигой чемпионов не следите?

– По ТВ – нет. Могу посмотреть большие матчи чемпионата мира, игры «Марселя» с «ПСЖ». Ну, если друзья предложат составить им компанию у телевизора, конечно, не откажусь. Еще, конечно, смотрю футбол, когда надо изучать игру ближайшего соперника.

  • Сочинцы в РПЛ идут последними.
  • Рами ранее, в частности, выступал за «Милан».
  • 1 марта «Сочи» сыграет против «Арсенала».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Сочи Рами Адиль
Комментарии (4)
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Armani nn
1582773292
Ладно хоть не с детства за Сочи
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ArReal
1582774382
Та это диво дивное можно только по приговору суда смотреть))А некоторые ещё за расширения болота топят))
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vladimir-7
1582798336
Рами ничего не слышал и не смотрит про футбол в России, но что-то много пишет о футболе и, в частности, о команде Сочи в РПЛ.
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жемчужина сочи
1582805872
Опять Спартак, ВСЕ команды РПЛ этого достойны
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