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    Рами: «Об РПЛ почти ничего не знаю. Не смотрел ни одной игры»

    Защитник «Сочи» Адиль Рами не стал скрывать, что не знаком с российским чемпионатом. Южане подписали чемпиона мира 2018 года на прошлой неделе в статусе свободного агента.

    – Что знаете об РПЛ?

    – Почти ничего. Не смотрел ни одного матча. Но я в принципе почти не смотрю футбол по ТВ. Предпочитаю в него играть. А свободное время посвящаю общению с родными и близкими. Глупо тратить его на трансляции.

    – Неужели и за Лигой чемпионов не следите?

    – По ТВ – нет. Могу посмотреть большие матчи чемпионата мира, игры «Марселя» с «ПСЖ». Ну, если друзья предложат составить им компанию у телевизора, конечно, не откажусь. Еще, конечно, смотрю футбол, когда надо изучать игру ближайшего соперника.

    • Сочинцы в РПЛ идут последними.
    • Рами ранее, в частности, выступал за «Милан».
    • 1 марта «Сочи» сыграет против «Арсенала».

    Источник: «Советский спорт»

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