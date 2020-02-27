Рами: «Об РПЛ почти ничего не знаю. Не смотрел ни одной игры»

Защитник «Сочи» Адиль Рами не стал скрывать, что не знаком с российским чемпионатом. Южане подписали чемпиона мира 2018 года на прошлой неделе в статусе свободного агента.
– Что знаете об РПЛ?
– Почти ничего. Не смотрел ни одного матча. Но я в принципе почти не смотрю футбол по ТВ. Предпочитаю в него играть. А свободное время посвящаю общению с родными и близкими. Глупо тратить его на трансляции.
– Неужели и за Лигой чемпионов не следите?
– По ТВ – нет. Могу посмотреть большие матчи чемпионата мира, игры «Марселя» с «ПСЖ». Ну, если друзья предложат составить им компанию у телевизора, конечно, не откажусь. Еще, конечно, смотрю футбол, когда надо изучать игру ближайшего соперника.
- Сочинцы в РПЛ идут последними.
- Рами ранее, в частности, выступал за «Милан».
- 1 марта «Сочи» сыграет против «Арсенала».
Источник: «Советский спорт»