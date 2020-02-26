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    Слуцкий: «В каком состоянии «Рубин»? Надеемся, что в хорошем»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Тамбова».

    «В каком состоянии команда? Мы надеемся, что в хорошем, но сборы – это всегда загадка, поэтому как бы ты ни готовился, остается легкое волнение. В предстоящей игре не смогут сыграть Тарасов, Ташаев, Бегич, Гранат, и еще участие Маркова под вопросом.

    Башкиров? Он получил интересный вариант в Европе, мы пошли навстречу футболисту. Он давно мечтал попробовать себя за рубежом. Клуб решил пойти ему навстречу. Что касается Тарасова, то, конечно, мы на него рассчитываем, как и на любого другого игрока», – сказал Слуцкий.

    • «Рубин» в 19 матчах набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Тамбов» (21) располагается на 11-й строчке.
    • Игра состоится 1 марта, начало – в 14:00 мск.

    Источник: Sport24

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    26.02.2020 12:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +748

      99-й 26 февраля 2020, 15:05

      В смысле надеемся?! Там кто-то за это вообще отвечает?

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