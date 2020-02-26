Слуцкий: «В каком состоянии «Рубин»? Надеемся, что в хорошем»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Тамбова».

«В каком состоянии команда? Мы надеемся, что в хорошем, но сборы – это всегда загадка, поэтому как бы ты ни готовился, остается легкое волнение. В предстоящей игре не смогут сыграть Тарасов, Ташаев, Бегич, Гранат, и еще участие Маркова под вопросом.

Башкиров? Он получил интересный вариант в Европе, мы пошли навстречу футболисту. Он давно мечтал попробовать себя за рубежом. Клуб решил пойти ему навстречу. Что касается Тарасова, то, конечно, мы на него рассчитываем, как и на любого другого игрока», – сказал Слуцкий.