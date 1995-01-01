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    «Капитан остается с нами». «Локомотив» продлил контракт с Чорлукой

    «Локомотив» продлил соглашение с защитником Ведраном Чорлукой.

    Соглашение с 34-летним хорватом рассчитано до лета 2021 года, сообщается на сайте клуба.

    • В последние четыре года Чорлука получал в «Локомотиве» 4 миллиона евро в год.
    • Хорват выступает за москвичей с 2012 года.
    • Чорлука брал с «Локомотивом» чемпионат России.

    «Чемпионат»: Чорлука согласился на двукратное понижение зарплаты в «Локомотиве»

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1097

      PUZIAKA 3 минуты назад

      Один из немногих, к кому никогда не было вопросов. Спасибо, капитан.

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