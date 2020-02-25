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  • «Капитан остается с нами». «Локомотив» продлил контракт с Чорлукой

«Капитан остается с нами». «Локомотив» продлил контракт с Чорлукой

25 февраля 2020, 12:10
4

«Локомотив» продлил соглашение с защитником Ведраном Чорлукой.

Соглашение с 34-летним хорватом рассчитано до лета 2021 года, сообщается на сайте клуба.

  • В последние четыре года Чорлука получал в «Локомотиве» 4 миллиона евро в год.
  • Хорват выступает за москвичей с 2012 года.
  • Чорлука брал с «Локомотивом» чемпионат России.

«Чемпионат»: Чорлука согласился на двукратное понижение зарплаты в «Локомотиве»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чорлука Ведран
Комментарии (4)
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PUZIAKA
1582622628
Один из немногих, к кому никогда не было вопросов. Спасибо, капитан.
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mdu86
1582626649
А вот и обещанное усиление от Кикнадзе...
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моэм
1582626967
Хёведес и Кверквелия "сидят " на чемоданах, Миранчуки больные , а впереди "прессингуют" "грозные " напы Жемалетдинов и Эдер...убери на этом фоне ещё и Чорлуку и получим свободный проход от ворот до ворот...к счастью у Локо есть Шпалыч, сделанный из рельсовой стали , он этого не допустит.
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