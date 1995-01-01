«Капитан остается с нами». «Локомотив» продлил контракт с Чорлукой

Один из немногих, к кому никогда не было вопросов. Спасибо, капитан.
«Локомотив» продлил соглашение с защитником Ведраном Чорлукой.
Соглашение с 34-летним хорватом рассчитано до лета 2021 года, сообщается на сайте клуба.
- В последние четыре года Чорлука получал в «Локомотиве» 4 миллиона евро в год.
- Хорват выступает за москвичей с 2012 года.
- Чорлука брал с «Локомотивом» чемпионат России.
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Капитан остаeтся с нами! «Локомотив» продлил контракт с Ведраном Чорлукой до лета 2021 года!Подробнее https://t.co/83natuMhOR#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/srcTtV7CEH— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 25 февраля 2020 г.