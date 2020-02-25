«Капитан остается с нами». «Локомотив» продлил контракт с Чорлукой

«Локомотив» продлил соглашение с защитником Ведраном Чорлукой.
Соглашение с 34-летним хорватом рассчитано до лета 2021 года, сообщается на сайте клуба.
- В последние четыре года Чорлука получал в «Локомотиве» 4 миллиона евро в год.
- Хорват выступает за москвичей с 2012 года.
- Чорлука брал с «Локомотивом» чемпионат России.
«Чемпионат»: Чорлука согласился на двукратное понижение зарплаты в «Локомотиве»
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный сайт «Локомотива»