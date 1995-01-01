«Капитан остается с нами». «Локомотив» продлил контракт с Чорлукой

«Локомотив» продлил соглашение с защитником Ведраном Чорлукой.

Соглашение с 34-летним хорватом рассчитано до лета 2021 года, сообщается на сайте клуба.

В последние четыре года Чорлука получал в «Локомотиве» 4 миллиона евро в год.

Хорват выступает за москвичей с 2012 года.

Чорлука брал с «Локомотивом» чемпионат России.

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