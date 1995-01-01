«Чемпионат»: Чорлука согласился на двукратное понижение зарплаты в «Локомотиве»

Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь -------- https://cuz.su/mblog
По информации «Чемпионата», капитан и защитник «Локомотива» Ведран Чорлука подпишет новое соглашение с клубом.
Контракт 34-летнего хорвата составят по схеме «1+1». Чорлука согласился на двукратное понижение зарплаты.
- Чорлука играет в «Локомотиве» с 2012 года.
- Хорват сыграл за московский клуб 201 матч, забил восемь голов, отдал семь ассистов.
Журналист Егоров: «Локомотив» подпишет новый контракт с Чорлукой с уменьшением зарплаты»