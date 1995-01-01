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    «Чемпионат»: Чорлука согласился на двукратное понижение зарплаты в «Локомотиве»

    По информации «Чемпионата», капитан и защитник «Локомотива» Ведран Чорлука подпишет новое соглашение с клубом.

    Контракт 34-летнего хорвата составят по схеме «1+1». Чорлука согласился на двукратное понижение зарплаты.

    • Чорлука играет в «Локомотиве» с 2012 года.
    • Хорват сыграл за московский клуб 201 матч, забил восемь голов, отдал семь ассистов.

    Журналист Егоров: «Локомотив» подпишет новый контракт с Чорлукой с уменьшением зарплаты»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      leshka.zakharov 21 минуту назад


      Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь -------- https://cuz.su/mblog

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      Рейтинг: +1376

      Ганнибал Лектор 36 минут назад

      А вот у Зенита 36-летний Бано не хочет терять в деньгах...

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      Рейтинг: +1839

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Как это всегда непривычно-деньги терять..

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