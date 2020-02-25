Пике: «Если вы спросите меня – Месси или Марадона, я буду за Лео»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике сравнил бывшего полузащитника каталонцев и сборной Аргентины Диего Марадону с Лионелем Месси.
«Марадона – уникальный игрок в истории нашего вида спорта, который много дал футболу. Его всегда будут помнить.
Если вы спросите меня – Месси или Марадона, я буду за Лео. Все дело в магии, которую он творит ежедневно и на регулярной основе в течение многих лет», – заявил испанец.
- Марадона выступал за «Барселону» с 1982 по 1984 года.
- Вместе с Диего Аргентина стала чемпионом мира в 1986 году.
Источник: Marca