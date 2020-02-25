Пике: «Если вы спросите меня – Месси или Марадона, я буду за Лео»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике сравнил бывшего полузащитника каталонцев и сборной Аргентины Диего Марадону с Лионелем Месси.

«Марадона – уникальный игрок в истории нашего вида спорта, который много дал футболу. Его всегда будут помнить.

Если вы спросите меня – Месси или Марадона, я буду за Лео. Все дело в магии, которую он творит ежедневно и на регулярной основе в течение многих лет», – заявил испанец.