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  • Пике: «Если вы спросите меня – Месси или Марадона, я буду за Лео»

Пике: «Если вы спросите меня – Месси или Марадона, я буду за Лео»

25 февраля 2020, 07:12
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике сравнил бывшего полузащитника каталонцев и сборной Аргентины Диего Марадону с Лионелем Месси.

«Марадона – уникальный игрок в истории нашего вида спорта, который много дал футболу. Его всегда будут помнить.

Если вы спросите меня – Месси или Марадона, я буду за Лео. Все дело в магии, которую он творит ежедневно и на регулярной основе в течение многих лет», – заявил испанец.

  • Марадона выступал за «Барселону» с 1982 по 1984 года.
  • Вместе с Диего Аргентина стала чемпионом мира в 1986 году.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Пике Жерар Марадона Диего
Комментарии (1)
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Cules2013
1582608477
а кто-то спрашивал?
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