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    Пике: «Если вы спросите меня – Месси или Марадона, я буду за Лео»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике сравнил бывшего полузащитника каталонцев и сборной Аргентины Диего Марадону с Лионелем Месси.

    «Марадона – уникальный игрок в истории нашего вида спорта, который много дал футболу. Его всегда будут помнить.

    Если вы спросите меня – Месси или Марадона, я буду за Лео. Все дело в магии, которую он творит ежедневно и на регулярной основе в течение многих лет», – заявил испанец.

    • Марадона выступал за «Барселону» с 1982 по 1984 года.
    • Вместе с Диего Аргентина стала чемпионом мира в 1986 году.

    Источник: Marca

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