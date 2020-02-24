AS: Азар пропустит остаток сезона, если его прооперируют

Сроки восстановления вингера «Реала» Эдена Азара зависят от того, будут ли ему делать операцию.

По информации AS, в случае хирургического вмешательства бельгиец пропустит не менее трех месяцев, то есть сезон для него завершится досрочно.

Если же медицинский штаб мадридского клуба выберет консервативный способ лечения, то 29-летний футболист сможет вернуться в строй через два – два с половиной месяца.