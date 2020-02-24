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AS: Азар пропустит остаток сезона, если его прооперируют

24 февраля 2020, 19:48
5

Сроки восстановления вингера «Реала» Эдена Азара зависят от того, будут ли ему делать операцию.

По информации AS, в случае хирургического вмешательства бельгиец пропустит не менее трех месяцев, то есть сезон для него завершится досрочно.

Если же медицинский штаб мадридского клуба выберет консервативный способ лечения, то 29-летний футболист сможет вернуться в строй через два – два с половиной месяца.

  • У Азара диагностировали трещину в правой ноге.
  • Летом «Реал» купил игрока за 100 миллионов евро плюс бонусы.
  • В текущем сезоне в его активе один гол и пять ассистов в 15 матчах.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Азар Эден
Комментарии (5)
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novikovaaleksan
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sir_Alex
1582569163
Здоровья грозе сб. России!)))
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Proker
1582570323
Характер игры Азара не улучшает не подходит для ла лиги,там таких не прощает,в АПЛ его по жалели
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Artemka444
1582572189
а смысл её не делать сезон и так для закончен
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DeStar
1582584583
изначально трансфер был ни о чем, да, азар по любому игрок очень хорошего уровня, но реалу нужен был лидер, звезда и, главное, забивала. А по итогу взяли просто звезду, тем самым заняли очень важное место в старте команды, да еще и вместо роналду, и при этом не получили то что требовалось - бомбардира, у реала пока есть только одно потенциально вакантное место , правый фланг, и все еще можно изменить... правда изменить способен , видимо, только мбаппе, салах ... которых хрен реал купит
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