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    AS: Азар пропустит остаток сезона, если его прооперируют

    Сроки восстановления вингера «Реала» Эдена Азара зависят от того, будут ли ему делать операцию.

    По информации AS, в случае хирургического вмешательства бельгиец пропустит не менее трех месяцев, то есть сезон для него завершится досрочно.

    Если же медицинский штаб мадридского клуба выберет консервативный способ лечения, то 29-летний футболист сможет вернуться в строй через два – два с половиной месяца.

    • У Азара диагностировали трещину в правой ноге.
    • Летом «Реал» купил игрока за 100 миллионов евро плюс бонусы.
    • В текущем сезоне в его активе один гол и пять ассистов в 15 матчах.

    Источник: AS

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    Сегодня, 19:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1052

      DMитрий 25 минут назад

      Тот случай, когда переход не пошел на пользу и всё пошло не так. Сборная Бельгии стала чуть слабее, - для нас чуть гуд.

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