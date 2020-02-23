Азар пропустит матчи с «Ман Сити» и «Барселоной»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» из-за травмы ноги.
Также бельгиец не сыграет с «Барселоной» 1 марта. У хавбека диагностировали трещину в правой ноге.
- «Реал» сыграет с «Сити» 26 февраля.
- Азар не доиграл матч 25-го тура Примеры против «Леванте» (0:1). На 67-й минуте бельгийца заменили на Винисиуса Жуниора из-за травмы ноги.
- Часть нынешнего сезона Азар уже пропустил из-за травм.
- В сезоне Примеры игрок провел десять матчей.
- Азара купили летом у «Челси».
Источник: Официальный сайт «Реала»