Азар пропустит матчи с «Ман Сити» и «Барселоной»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» из-за травмы ноги.

Также бельгиец не сыграет с «Барселоной» 1 марта. У хавбека диагностировали трещину в правой ноге.