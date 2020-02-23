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Азар пропустит матчи с «Ман Сити» и «Барселоной»

23 февраля 2020, 15:24
11

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» из-за травмы ноги.

Также бельгиец не сыграет с «Барселоной» 1 марта. У хавбека диагностировали трещину в правой ноге.

  • «Реал» сыграет с «Сити» 26 февраля.
  • Азар не доиграл матч 25-го тура Примеры против «Леванте» (0:1). На 67-й минуте бельгийца заменили на Винисиуса Жуниора из-за травмы ноги.
  • Часть нынешнего сезона Азар уже пропустил из-за травм.
  • В сезоне Примеры игрок провел десять матчей.
  • Азара купили летом у «Челси».

Источник: Официальный сайт «Реала»
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити Барселона Азар Эден
Комментарии (11)
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LAY394
1582462283
ну нах он нужен был??? если только 3-4 года назад....
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Artemka444
1582462309
след.сезон будет последним шансом доказать,что не зря его купил Реал!!!
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BlackMurder
1582462945
Зачем его брали, опять реал запорол игрока, а зато как тот громко говорил, что мечта играть за реал)
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Garrincha58
1582463255
Роналду всегда был в строю
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серега кашин
1582465247
сегодняшний азар не потеря для реала
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САНЁК17
1582467235
Бэйл и Азар поспорят место в лазарети
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Derzkiy1
1582468999
Хрусталь еще один
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DeStar
1582474727
Мда, и хрен знает, не пофиг ли, все-равно пользы не несет
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