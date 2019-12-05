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    Азар пропустит матчи с «Ман Сити» и «Барселоной»

    Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» из-за травмы ноги.

    Также бельгиец не сыграет с «Барселоной» 1 марта. У хавбека диагностировали трещину в правой ноге.

    • «Реал» сыграет с «Сити» 26 февраля.
    • Азар не доиграл матч 25-го тура Примеры против «Леванте» (0:1). На 67-й минуте бельгийца заменили на Винисиуса Жуниора из-за травмы ноги.
    • Часть нынешнего сезона Азар уже пропустил из-за травм.
    • В сезоне Примеры игрок провел десять матчей.
    • Азара купили летом у «Челси».

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2142

      Derzkiy1 26 минут назад

      Хрусталь еще один

      0
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      ...
      Рейтинг: +1194

      koli4ka > Derzkiy1 7 минут назад

      а Малком еще два

      0
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      Рейтинг: +805

      САНЁК17 56 минут назад

      Бэйл и Азар поспорят место в лазарети

      0
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      Рейтинг: +4711

      серега кашин 1 час назад

      сегодняшний азар не потеря для реала

      2
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      Рейтинг: +1194

      koli4ka > серега кашин 9 минут назад

      он находка для МС и Барсы...

      0
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      Рейтинг: +10022

      Garrincha58 2 часа назад

      Роналду всегда был в строю

      5
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      Рейтинг: +1194

      koli4ka > Garrincha58 8 минут назад

      прошу не сравнивать мужчину и маломерного карапеда...

      0
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      Рейтинг: +2129

      BlackMurder 2 часа назад

      Зачем его брали, опять реал запорол игрока, а зато как тот громко говорил, что мечта играть за реал)

      2
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      Рейтинг: +402

      Artemka444 2 часа назад

      след.сезон будет последним шансом доказать,что не зря его купил Реал!!!

      1
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      Рейтинг: +524

      LAY394 2 часа назад

      ну нах он нужен был??? если только 3-4 года назад....

      2
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