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Kicker: «Байер» зимой отказал ЦСКА в аренде Драговича

24 февраля 2020, 08:58
4

Во время зимнего трансферного окна защитник «Байера» Александар Драгович мог оказаться в ЦСКА.

По информации Kicker, армейцы уже согласовали аренду 28-летнего футболиста, однако сделку заблокировал леверкузенский клуб.

В январе «Байер» покинул Панайотис Рецос, перешедший в «Шеффилд Юнайтед», а второго центрбека немцы отпускать не захотели.

  • Драгович уже играл в Восточной Европе – с 2013 по 2016 год он выступал за киевское «Динамо».
  • В текущем сезоне австриец провел за «Байер» 15 матчей.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

Источник: Kicker
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига ЦСКА Байер Драгович Александар
Комментарии (4)
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vladimir-7
1582525484
Ну и что? Поезд давно ушел, а вы вспомнили, значит писать не о чем.
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O-Z
1582526304
Зимой 2000х?
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BRO_football
1582535058
Байер всё правильно сделал. С ЦСКА только можно полноценные трансферы проводить, а то в арендах они много чудят. Берут футболиста в аренду - он сидит в основном на лавке и несколько раз может на замену выйти - по окончании срока аренды футболиста возвращают в родной клуб. Уж сколько раз такое было! Так дела не делаются! Если ЦСКА дальше будет продолжать брать футболистов в аренду, не давая им достаточно игровой практики, то с ними никто арендные соглашения заключать не будет.
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Hektor 84
1582582193
Хитрого Гинера прокатили
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