Kicker: «Байер» зимой отказал ЦСКА в аренде Драговича

Во время зимнего трансферного окна защитник «Байера» Александар Драгович мог оказаться в ЦСКА.
По информации Kicker, армейцы уже согласовали аренду 28-летнего футболиста, однако сделку заблокировал леверкузенский клуб.
В январе «Байер» покинул Панайотис Рецос, перешедший в «Шеффилд Юнайтед», а второго центрбека немцы отпускать не захотели.
- Драгович уже играл в Восточной Европе – с 2013 по 2016 год он выступал за киевское «Динамо».
- В текущем сезоне австриец провел за «Байер» 15 матчей.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
Источник: Kicker