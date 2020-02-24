Kicker: «Байер» зимой отказал ЦСКА в аренде Драговича

Во время зимнего трансферного окна защитник «Байера» Александар Драгович мог оказаться в ЦСКА.

По информации Kicker, армейцы уже согласовали аренду 28-летнего футболиста, однако сделку заблокировал леверкузенский клуб.

В январе «Байер» покинул Панайотис Рецос, перешедший в «Шеффилд Юнайтед», а второго центрбека немцы отпускать не захотели.