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    Kicker: «Байер» зимой отказал ЦСКА в аренде Драговича

    Во время зимнего трансферного окна защитник «Байера» Александар Драгович мог оказаться в ЦСКА.

    По информации Kicker, армейцы уже согласовали аренду 28-летнего футболиста, однако сделку заблокировал леверкузенский клуб.

    В январе «Байер» покинул Панайотис Рецос, перешедший в «Шеффилд Юнайтед», а второго центрбека немцы отпускать не захотели.

    • Драгович уже играл в Восточной Европе – с 2013 по 2016 год он выступал за киевское «Динамо».
    • В текущем сезоне австриец провел за «Байер» 15 матчей.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

    Источник: Kicker

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +573

      O-Z 2 часа назад

      Зимой 2000х?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10010

      vladimir-7 2 часа назад

      Ну и что? Поезд давно ушел, а вы вспомнили, значит писать не о чем.

      0
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