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    АПЛ. «Бернли» разгромил «Борнмут» и опередил «Арсенал», «Кристал Пэлас» обыграл «Ньюкасл» и другие результаты

    Домашняя победа позволила «Бернли» подняться в таблице на восьмое место, опередив «Арсенал». Матей Выдра отличился во второй встрече подряд.

    В другой встрече «Ньюкасл» в гостях проиграл «Кристал Пэлас». «Саутгемптон» победил выходца из Чемпионшипа.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Шеффилд Юнайтед – Брайтон – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Стивенс, 26; 1:1 – Маупай, 30.

    Бернли – Борнмут – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Выдра, 53; 2:0 – Родригес, 60 (с пенальти); 3:0 – Макнил, 88.

    Кристал Пэлас – Ньюкасл – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – ван Анхолт, 44.

    Удаления: нет – Лазаро, 90+5.

    Саутгемптон – Астон Вилла – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лонг, 8; 2:0 – Армстронг, 90+5.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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