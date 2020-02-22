АПЛ. «Бернли» разгромил «Борнмут» и опередил «Арсенал», «Кристал Пэлас» обыграл «Ньюкасл» и другие результаты

Домашняя победа позволила «Бернли» подняться в таблице на восьмое место, опередив «Арсенал». Матей Выдра отличился во второй встрече подряд.
В другой встрече «Ньюкасл» в гостях проиграл «Кристал Пэлас». «Саутгемптон» победил выходца из Чемпионшипа.
Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур
Шеффилд Юнайтед – Брайтон – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Стивенс, 26; 1:1 – Маупай, 30.
Голы: 1:0 – Выдра, 53; 2:0 – Родригес, 60 (с пенальти); 3:0 – Макнил, 88.
Кристал Пэлас – Ньюкасл – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – ван Анхолт, 44.
Удаления: нет – Лазаро, 90+5.
Саутгемптон – Астон Вилла – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Лонг, 8; 2:0 – Армстронг, 90+5.
Источник: Бомбардир.ру