Игроки «Рубина» поддержали Тарасова. Они вышли на матч в футболках с надписью «Дима, выздоравливай!»

Футболисты «Рубина» выразили поддержку партнеру по команде Дмитрию Тарасову.

32-летний хавбек в пятницу получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.

На товарищеский матч с «Шерифом» игроки вышли в футболках с надписью «Дима, выздоравливай!».

По информации журналиста Сергея Егорова , Тарасов выбыл на два-три месяца.

, Тарасов выбыл на два-три месяца. Он получил травму спустя три дня после заключения контракта с «Рубином».