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    Игроки «Рубина» поддержали Тарасова. Они вышли на матч в футболках с надписью «Дима, выздоравливай!»

    Футболисты «Рубина» выразили поддержку партнеру по команде Дмитрию Тарасову.

    32-летний хавбек в пятницу получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.

    На товарищеский матч с «Шерифом» игроки вышли в футболках с надписью «Дима, выздоравливай!».

    • По информации журналиста Сергея Егорова, Тарасов выбыл на два-три месяца.
    • Он получил травму спустя три дня после заключения контракта с «Рубином».

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 14:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +41

      FROL001 28 минут назад

      Неудачный заход в Рубин для Тарасова.

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