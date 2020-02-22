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  • Игроки «Рубина» поддержали Тарасова. Они вышли на матч в футболках с надписью «Дима, выздоравливай!»

Игроки «Рубина» поддержали Тарасова. Они вышли на матч в футболках с надписью «Дима, выздоравливай!»

22 февраля 2020, 14:29

Футболисты «Рубина» выразили поддержку партнеру по команде Дмитрию Тарасову.

32-летний хавбек в пятницу получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.

На товарищеский матч с «Шерифом» игроки вышли в футболках с надписью «Дима, выздоравливай!».

  • По информации журналиста Сергея Егорова, Тарасов выбыл на два-три месяца.
  • Он получил травму спустя три дня после заключения контракта с «Рубином».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
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