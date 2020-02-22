Игроки «Рубина» поддержали Тарасова. Они вышли на матч в футболках с надписью «Дима, выздоравливай!»

Футболисты «Рубина» выразили поддержку партнеру по команде Дмитрию Тарасову.
32-летний хавбек в пятницу получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
На товарищеский матч с «Шерифом» игроки вышли в футболках с надписью «Дима, выздоравливай!».
- По информации журналиста Сергея Егорова, Тарасов выбыл на два-три месяца.
- Он получил травму спустя три дня после заключения контракта с «Рубином».
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Источник: Официальный твиттер «Рубина»