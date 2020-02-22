Полузащитник «Наполи» Юнес отказал «Краснодару» и еще трем клубам

Полузащитник «Наполи» Армин Юнес не захотел переходить в «Краснодар» этой зимой.
По информации журналиста Николо Скиры, 26-летний немец в минувшее трансферное окно отказал российскому клубу, а также «Сампдории», «Олимпиакосу» и «Аль-Араби».
- Юнес выступает за «Наполи» с 2018 года.
- За полтора сезона хавбек забил три гола и сделал три ассиста в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (63,8 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.