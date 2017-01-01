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    Полузащитник «Наполи» Юнес отказал «Краснодару» и еще трем клубам

    Полузащитник «Наполи» Армин Юнес не захотел переходить в «Краснодар» этой зимой.

    По информации журналиста Николо Скиры, 26-летний немец в минувшее трансферное окно отказал российскому клубу, а также «Сампдории», «Олимпиакосу» и «Аль-Араби».

    • Юнес выступает за «Наполи» с 2018 года.
    • За полтора сезона хавбек забил три гола и сделал три ассиста в 23 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (63,8 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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