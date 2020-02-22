Полузащитник «Наполи» Юнес отказал «Краснодару» и еще трем клубам

Полузащитник «Наполи» Армин Юнес не захотел переходить в «Краснодар» этой зимой.

По информации журналиста Николо Скиры, 26-летний немец в минувшее трансферное окно отказал российскому клубу, а также «Сампдории», «Олимпиакосу» и «Аль-Араби».