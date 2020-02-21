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Экс-защитник сборной Франции Рами может перейти в «Сочи»

21 февраля 2020, 19:59
3

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами может продолжить карьеру в «Сочи», пишет RMC Sport. Сейчас игрок пребывает в статусе свободного агента.

Переговоры между футболистом и сочинцами сейчас идут. Последним клубом Рами был «Фенербахче».

  • Рами был в заявке сборной Франции на чемпионат мира-2018.
  • На клубном уровне защитник выступал, в частности, за «Милан».
  • «Сочи» в РПЛ идет последним.

Источник: RMC Sport

RMC – частная франко-монакская радиостанция, созданная в 1943 году, вещающая из Франции со студиями в Париже и Монте-Карло.

Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Сочи Франция Рами Адиль
Комментарии (3)
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Mister_Tomsk
1582304855
не то что за уши, а за жопу хотят вытянуть сочи с зоны вылета)
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Рубинище
1582307093
Нормально Сочи усиливаются. Уж лучше пусть в Сочах клуб сильный будет, чем 5-6 в Москве. Так то у них всё есть для этого. стадион. климат. да и люди начинают ходить. ПС. если Ротенбергу не надоест игрушка
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