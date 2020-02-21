Экс-защитник сборной Франции Рами может перейти в «Сочи»

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами может продолжить карьеру в «Сочи», пишет RMC Sport. Сейчас игрок пребывает в статусе свободного агента.
Переговоры между футболистом и сочинцами сейчас идут. Последним клубом Рами был «Фенербахче».
- Рами был в заявке сборной Франции на чемпионат мира-2018.
- На клубном уровне защитник выступал, в частности, за «Милан».
- «Сочи» в РПЛ идет последним.
Источник: RMC Sport
RMC – частная франко-монакская радиостанция, созданная в 1943 году, вещающая из Франции со студиями в Париже и Монте-Карло.