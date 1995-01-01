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    Экс-защитник сборной Франции Рами может перейти в «Сочи»

    Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами может продолжить карьеру в «Сочи», пишет RMC Sport. Сейчас игрок пребывает в статусе свободного агента.

    Переговоры между футболистом и сочинцами сейчас идут. Последним клубом Рами был «Фенербахче».

    • Рами был в заявке сборной Франции на чемпионат мира-2018.
    • На клубном уровне защитник выступал, в частности, за «Милан».
    • «Сочи» в РПЛ идет последним.

    Источник: RMC Sport

    RMC – частная франко-монакская радиостанция, созданная в 1943 году, вещающая из Франции со студиями в Париже и Монте-Карло.

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3561

      Рубинище 1 час назад

      Нормально Сочи усиливаются. Уж лучше пусть в Сочах клуб сильный будет, чем 5-6 в Москве. Так то у них всё есть для этого. стадион. климат. да и люди начинают ходить.
      ПС. если Ротенбергу не надоест игрушка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1201

      Mister_Tomsk 1 час назад

      не то что за уши, а за жопу хотят вытянуть сочи с зоны вылета)

      1
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      Рейтинг: +159

      rammax fcsm > Mister_Tomsk 1 час назад

      с такими приобретениями вышедших в тираж днищ, судя по недавним клубам и фактом переговоров с Сочи, скорее утопить....

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