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    Журналист Зимагулов: «Игрок основы «Рубина» жестко подкатился под Тарасова сзади в безобидной ситуации»

    Журналист «Бизнес Online» Владислав Зимагулов рассказал, как полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов получил серьезную травму на тренировке.

    «Игрок основы «Рубина» жестко подкатился под Тарасова в двусторонке сзади в безобидной ситуации. Выглядело грубо и неоправданно жестко.

    Кто именно? Не буду подставлять игрока, злого умысла не было», – написал Зимагулов в твиттере.

    • Ранее в казанском клубе прокомментировали травму полузащитника.
    • Тарасов сломал ногу, сообщал Sport24. 32-летний игрок выбыл на длительный период.
    • Три дня назад Тарасов подписал контракт с казанцами до конца сезона.

    Тарасова увели под руки с тренировки «Рубина» и увезли на скорой

    Источник: твиттер Владислава Зимагулова

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +1040

      IVANRUS777 32 минуты назад

      Видно в команде с ним играть не хотели, так просто такие травмы на тренировке не получают.

      2
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      Рейтинг: +240

      david17 > IVANRUS777 29 минут назад

      А кто с таким мудаком захочет играть ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +2280

      Томик > david17 21 минуту назад

      Только настоящий мудак может сломать ногу кому-либо, с кем он не хочет играть. А Тарасов - обычный парень, иногда излишне жестковатый на поле, иногда не в меру говорливый. Если даже не дан ему высокий уровень интеллекта, это не значит, что надо радоваться его сломанной ноге.

      3
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      Рейтинг: +2280

      Томик > david17 20 минут назад

      Если обратить внимание на Дзюбу, например, то столько сколько он наговорил и чего - Тарасову и не снилось.

      2
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      Рейтинг: +12706

      sssrspartak > david17 17 минут назад

      ПАРЕНЬ ТЫ НЕ ПРАВ!ХОЧЕШЬ НЕ ХОЧЕШЬ С НИМ ИГРАТЬ-ЭТО ВСЕ РАВНО ПОДЛО И ГАДКО!!ЗДОРОВЬЯ ПАРНЮ И СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!

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