Журналист Зимагулов: «Игрок основы «Рубина» жестко подкатился под Тарасова сзади в безобидной ситуации»

Журналист «Бизнес Online» Владислав Зимагулов рассказал, как полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов получил серьезную травму на тренировке.
«Игрок основы «Рубина» жестко подкатился под Тарасова в двусторонке сзади в безобидной ситуации. Выглядело грубо и неоправданно жестко.
Кто именно? Не буду подставлять игрока, злого умысла не было», – написал Зимагулов в твиттере.
- Ранее в казанском клубе прокомментировали травму полузащитника.
- Тарасов сломал ногу, сообщал Sport24. 32-летний игрок выбыл на длительный период.
- Три дня назад Тарасов подписал контракт с казанцами до конца сезона.
Тарасова увели под руки с тренировки «Рубина» и увезли на скорой
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Владислава Зимагулова