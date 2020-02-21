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  • Журналист Зимагулов: «Игрок основы «Рубина» жестко подкатился под Тарасова сзади в безобидной ситуации»

Журналист Зимагулов: «Игрок основы «Рубина» жестко подкатился под Тарасова сзади в безобидной ситуации»

21 февраля 2020, 14:22
9

Журналист «Бизнес Online» Владислав Зимагулов рассказал, как полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов получил серьезную травму на тренировке.

«Игрок основы «Рубина» жестко подкатился под Тарасова в двусторонке сзади в безобидной ситуации. Выглядело грубо и неоправданно жестко.

Кто именно? Не буду подставлять игрока, злого умысла не было», – написал Зимагулов в твиттере.

  • Ранее в казанском клубе прокомментировали травму полузащитника.
  • Тарасов сломал ногу, сообщал Sport24. 32-летний игрок выбыл на длительный период.
  • Три дня назад Тарасов подписал контракт с казанцами до конца сезона.

Тарасова увели под руки с тренировки «Рубина» и увезли на скорой

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Владислава Зимагулова
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (9)
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IVANRUS777
1582284459
Видно в команде с ним играть не хотели, так просто такие травмы на тренировке не получают.
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mutabor0992
1582289582
Битва за ОСНОВУ!
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ruded
1582297855
мстя за Бузову поди... она ведь тож "травму" недавно получила
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El_Chori
1582312371
А такое ощущение, что это как раз таки чей-то заказ. И травля перед этим
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