Журналист Зимагулов: «Игрок основы «Рубина» жестко подкатился под Тарасова сзади в безобидной ситуации»

Видно в команде с ним играть не хотели, так просто такие травмы на тренировке не получают.
Журналист «Бизнес Online» Владислав Зимагулов рассказал, как полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов получил серьезную травму на тренировке.
«Игрок основы «Рубина» жестко подкатился под Тарасова в двусторонке сзади в безобидной ситуации. Выглядело грубо и неоправданно жестко.
Кто именно? Не буду подставлять игрока, злого умысла не было», – написал Зимагулов в твиттере.
- Ранее в казанском клубе прокомментировали травму полузащитника.
- Тарасов сломал ногу, сообщал Sport24. 32-летний игрок выбыл на длительный период.
- Три дня назад Тарасов подписал контракт с казанцами до конца сезона.
Тарасова увели под руки с тренировки «Рубина» и увезли на скорой
Тарасов правда травмировался, но пока нет диагноза pic.twitter.com/6i2qYDS5jo— Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) 21 февраля 2020 г.