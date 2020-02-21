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«Рубин»: «Тарасов получил болезненный удар»

21 февраля 2020, 14:15

В «Рубине» прокомментировали травму полузащитника Дмитрия Тарасова.

«Дмитрий Тарасов получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле. Диагноз узнаем только после обследования», – говорится в твиттере казанского клуба.

  • Тарасов сломал ногу на тренировке, сообщал Sport24. 32-летний игрок выбыл на длительный период.
  • Три дня назад Тарасов подписал контракт с казанцами до конца сезона.
  • Последние полгода полузащитник числился свободным агентом.
  • Тарасов покинул «Локомотив» летом 2019-го.

Тарасова увели под руки с тренировки «Рубина» и увезли на скорой

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Рубина«
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
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