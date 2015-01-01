«Рубин»: «Тарасов получил болезненный удар»

В «Рубине» прокомментировали травму полузащитника Дмитрия Тарасова.

«Дмитрий Тарасов получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле. Диагноз узнаем только после обследования», – говорится в твиттере казанского клуба.

Тарасов сломал ногу на тренировке, сообщал Sport24. 32-летний игрок выбыл на длительный период.

Три дня назад Тарасов подписал контракт с казанцами до конца сезона.

Последние полгода полузащитник числился свободным агентом.

Тарасов покинул «Локомотив» летом 2019-го.

Тарасова увели под руки с тренировки «Рубина» и увезли на скорой