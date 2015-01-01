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    «Рубин»: «Тарасов получил болезненный удар»

    В «Рубине» прокомментировали травму полузащитника Дмитрия Тарасова.

    «Дмитрий Тарасов получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле. Диагноз узнаем только после обследования», – говорится в твиттере казанского клуба.

    • Тарасов сломал ногу на тренировке, сообщал Sport24. 32-летний игрок выбыл на длительный период.
    • Три дня назад Тарасов подписал контракт с казанцами до конца сезона.
    • Последние полгода полузащитник числился свободным агентом.
    • Тарасов покинул «Локомотив» летом 2019-го.

    Тарасова увели под руки с тренировки «Рубина» и увезли на скорой

    Источник: твиттер «Рубина«

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