Черышев попал в команду недели Лиги чемпионов

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев включен в символическую сборную Лиги чемпионов по итогам недели.

В команде оказалось четыре игрока «Аталанты», три представителя «Атлетико», два футболиста «Лейпцига» и по одному игроку из «Боруссии» Д и «Валенсии».

Сборная недели: Гулачи, Лоди, Фелипе, Лаймер, Хатебур, Фройлер, Сауль, Черышев, Пашалич, Иличич, Холанд.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» дома разгромила «Валенсию» со счетом 4:1.

Единственный гол в составе испанцев забил Черышев – он отличился спустя две минуты после выхода на замену.