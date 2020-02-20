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Черышев попал в команду недели Лиги чемпионов

20 февраля 2020, 16:29
3

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев включен в символическую сборную Лиги чемпионов по итогам недели.

В команде оказалось четыре игрока «Аталанты», три представителя «Атлетико», два футболиста «Лейпцига» и по одному игроку из «Боруссии» Д и «Валенсии».

Сборная недели: Гулачи, Лоди, Фелипе, Лаймер, Хатебур, Фройлер, Сауль, Черышев, Пашалич, Иличич, Холанд.

  • В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» дома разгромила «Валенсию» со счетом 4:1.
  • Единственный гол в составе испанцев забил Черышев – он отличился спустя две минуты после выхода на замену.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер УЕФА
Лига чемпионов Валенсия Черышев Денис
Комментарии (3)
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SIRIUS 2002
1582207870
Это команде не помогло..
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bset
1582212776
Норм возвращение
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DOCTOR PENALTY
1582212976
Гол Дэна просто великолепен.
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