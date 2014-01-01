Черышев попал в команду недели Лиги чемпионов

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев включен в символическую сборную Лиги чемпионов по итогам недели.

В команде оказалось четыре игрока «Аталанты», три представителя «Атлетико», два футболиста «Лейпцига» и по одному игроку из «Боруссии» Д и «Валенсии».

Сборная недели: Гулачи, Лоди, Фелипе, Лаймер, Хатебур, Фройлер, Сауль, Черышев, Пашалич, Иличич, Холанд.