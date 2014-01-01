Черышев попал в команду недели Лиги чемпионов

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев включен в символическую сборную Лиги чемпионов по итогам недели.
В команде оказалось четыре игрока «Аталанты», три представителя «Атлетико», два футболиста «Лейпцига» и по одному игроку из «Боруссии» Д и «Валенсии».
Сборная недели: Гулачи, Лоди, Фелипе, Лаймер, Хатебур, Фройлер, Сауль, Черышев, Пашалич, Иличич, Холанд.
- В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» дома разгромила «Валенсию» со счетом 4:1.
- Единственный гол в составе испанцев забил Черышев – он отличился спустя две минуты после выхода на замену.
Денис @Cheryshev попал в Команду недели Fantasy Football в Лиге чемпионов #ЛигаЧемпионов | @PlayStationRU pic.twitter.com/jQGrXxcxiv— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 февраля 2020 г.