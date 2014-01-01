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    Черышев попал в команду недели Лиги чемпионов

    Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев включен в символическую сборную Лиги чемпионов по итогам недели.

    В команде оказалось четыре игрока «Аталанты», три представителя «Атлетико», два футболиста «Лейпцига» и по одному игроку из «Боруссии» Д и «Валенсии».

    Сборная недели: Гулачи, Лоди, Фелипе, Лаймер, Хатебур, Фройлер, Сауль, Черышев, Пашалич, Иличич, Холанд.

    • В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» дома разгромила «Валенсию» со счетом 4:1.
    • Единственный гол в составе испанцев забил Черышев – он отличился спустя две минуты после выхода на замену.

    Источник: твиттер УЕФА

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