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  • «СЭ»: Филипп восстанавливается от травмы в Германии. Форвард может сыграть со «Спартаком»

«СЭ»: Филипп восстанавливается от травмы в Германии. Форвард может сыграть со «Спартаком»

20 февраля 2020, 13:59
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По информации «Спорт-Экспресса», нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп пропустил все четыре матча на последнем сборе в Турции из-за защемления нерва на руке.

С начала следующей недели немец будет тренироваться в общей группе «Динамо» на базе в Новогорске. Сейчас Филипп занимается по индивидуальной программе под наблюдением специалистов в Германии. Восстановление форварда протекает успешно, он будет готовиться к матчу со «Спартаком.

  • После 19 туров в активе «Динамо» 24 очка, у идущего пятым «Локомотива» – 34 очка.
  • «Динамо» сыграет со «Спартаком» 29 февраля.

Филипп: «Я еще верю, что «Динамо» может забраться в пятерку. Определяющим станет первый матч со «Спартаком»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Филипп Максимилиан
Комментарии (4)
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FanatSerj
1582199757
Что то часто ломается, хотя тут ну такое, даже не "пятка" )))
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vka1970
1582207826
Рука не нога.Пусть готовится и выходит в матче с КБ.Динамо нам нужно сильное.Так интересней.
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vladimir-7
1582209701
Если Динамо хочет попасть в ЕК, то нужно сразу с 29 февраля выигрывать.
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