«СЭ»: Филипп восстанавливается от травмы в Германии. Форвард может сыграть со «Спартаком»

По информации «Спорт-Экспресса», нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп пропустил все четыре матча на последнем сборе в Турции из-за защемления нерва на руке.

С начала следующей недели немец будет тренироваться в общей группе «Динамо» на базе в Новогорске. Сейчас Филипп занимается по индивидуальной программе под наблюдением специалистов в Германии. Восстановление форварда протекает успешно, он будет готовиться к матчу со «Спартаком.

После 19 туров в активе «Динамо» 24 очка, у идущего пятым «Локомотива» – 34 очка.

«Динамо» сыграет со «Спартаком» 29 февраля.

Филипп: «Я еще верю, что «Динамо» может забраться в пятерку. Определяющим станет первый матч со «Спартаком»