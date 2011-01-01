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    «СЭ»: Филипп восстанавливается от травмы в Германии. Форвард может сыграть со «Спартаком»

    По информации «Спорт-Экспресса», нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп пропустил все четыре матча на последнем сборе в Турции из-за защемления нерва на руке.

    С начала следующей недели немец будет тренироваться в общей группе «Динамо» на базе в Новогорске. Сейчас Филипп занимается по индивидуальной программе под наблюдением специалистов в Германии. Восстановление форварда протекает успешно, он будет готовиться к матчу со «Спартаком.

    • После 19 туров в активе «Динамо» 24 очка, у идущего пятым «Локомотива» – 34 очка.
    • «Динамо» сыграет со «Спартаком» 29 февраля.

    Филипп: «Я еще верю, что «Динамо» может забраться в пятерку. Определяющим станет первый матч со «Спартаком»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6264

      FanatSerj 25 минут назад

      Что то часто ломается, хотя тут ну такое, даже не "пятка" )))

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