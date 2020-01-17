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  • Филипп: «Я еще верю, что «Динамо» может забраться в пятерку. Определяющим станет первый матч со «Спартаком»

Филипп: «Я еще верю, что «Динамо» может забраться в пятерку. Определяющим станет первый матч со «Спартаком»

17 января 2020, 14:32
7

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп заявил, что московский клуб будет бороться за попадание в еврокубки.

«Я еще верю, что можем забраться в пятерку. Отрыв велик, 10 очков – это очень много, но кто знает, как пойдут дела весной. Определяющим станет первый матч после перерыва со «Спартаком». Если выиграем, можем оседлать победную волну. Потеряем очки – мечты о месте в пятерке станут совсем призрачными», – сказал Филипп.

  • После 19 туров в активе «Динамо» 24 очка, у идущего пятым «Локомотива» – 34 очка.
  • «Динамо» сыграет со «Спартаком» 29 февраля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Филипп Максимилиан
Комментарии (7)
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Давид59
1579265047
Судя по игре с Зенитом, надо что-то нехило менять, чтобы до пятёрки добраться
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vka1970
1579265744
Смелое заявление.По принципу или пан или пропал.
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FanatSerj
1579267804
ну и мяч тебе в ноги)) А мы по болеем ))
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vladimir-7
1579272604
Вот и нужно с самого начала выиграть у спартака и идти дальше к 5-ке.
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