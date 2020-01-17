Филипп: «Я еще верю, что «Динамо» может забраться в пятерку. Определяющим станет первый матч со «Спартаком»

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп заявил, что московский клуб будет бороться за попадание в еврокубки.
«Я еще верю, что можем забраться в пятерку. Отрыв велик, 10 очков – это очень много, но кто знает, как пойдут дела весной. Определяющим станет первый матч после перерыва со «Спартаком». Если выиграем, можем оседлать победную волну. Потеряем очки – мечты о месте в пятерке станут совсем призрачными», – сказал Филипп.
- После 19 туров в активе «Динамо» 24 очка, у идущего пятым «Локомотива» – 34 очка.
- «Динамо» сыграет со «Спартаком» 29 февраля.
Источник: «Спорт-Экспресс»