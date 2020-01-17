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    Филипп: «Я еще верю, что «Динамо» может забраться в пятерку. Определяющим станет первый матч со «Спартаком»

    Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп заявил, что московский клуб будет бороться за попадание в еврокубки.

    «Я еще верю, что можем забраться в пятерку. Отрыв велик, 10 очков – это очень много, но кто знает, как пойдут дела весной. Определяющим станет первый матч после перерыва со «Спартаком». Если выиграем, можем оседлать победную волну. Потеряем очки – мечты о месте в пятерке станут совсем призрачными», – сказал Филипп.

    • После 19 туров в активе «Динамо» 24 очка, у идущего пятым «Локомотива» – 34 очка.
    • «Динамо» сыграет со «Спартаком» 29 февраля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2020 14:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11168

      vladimir-7 14 часов назад

      Вот и нужно с самого начала выиграть у спартака и идти дальше к 5-ке.

      0
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      Рейтинг: +20553

      VVM1964 > vladimir-7 11 часов назад

      А ху-ху не хо-хо ? )))

      0
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      Рейтинг: +11168

      vladimir-7 > VVM1964 20 секунд назад

      Вот 29 февраля и посмотрим как будет ах-ах или ух-ух.

      0
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      Рейтинг: +6477

      FanatSerj 16 часов назад

      ну и мяч тебе в ноги)) А мы по болеем ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11265

      vka1970 16 часов назад

      Смелое заявление.По принципу или пан или пропал.

      1
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      Рейтинг: +1592

      Давид59 16 часов назад

      Судя по игре с Зенитом, надо что-то нехило менять, чтобы до пятёрки добраться

      0
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      Рейтинг: +9

      Руслан ДСЛЦЗ > Давид59 12 часов назад

      Ростов ещё сильнее вздулся, но в пятёрке им находиться это не мешает

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