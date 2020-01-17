Филипп: «Я еще верю, что «Динамо» может забраться в пятерку. Определяющим станет первый матч со «Спартаком»

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп заявил, что московский клуб будет бороться за попадание в еврокубки.

«Я еще верю, что можем забраться в пятерку. Отрыв велик, 10 очков – это очень много, но кто знает, как пойдут дела весной. Определяющим станет первый матч после перерыва со «Спартаком». Если выиграем, можем оседлать победную волну. Потеряем очки – мечты о месте в пятерке станут совсем призрачными», – сказал Филипп.