Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Казарцев – о мате Гончаренко в свой адрес: «Ну высказал человек свои эмоции, не оскорблял же. Я не обиделся»

Казарцев – о мате Гончаренко в свой адрес: «Ну высказал человек свои эмоции, не оскорблял же. Я не обиделся»

20 февраля 2020, 10:20
3

Арбитр Василий Казарцев высказался об инциденте после матча 19-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» с участием главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.

«В той ситуации от меня потребовали рапорт, поэтому рассказываю, как всe было. Первый помощник судьи по инструкции после матча уходит в подтрибунное помещение, и там уходящие игроки задавали ему вопросы. Он что-то им отвечал, и я слышал это в наушник. Соответственно, в одном ухе у меня были слова помощника, в другом – слова игроков, стоящих вокруг.

Видел, что Виктор Михайлович идeт ко мне, размахивая руками, и что-то говорит. По жестикуляции понимал, что он говорит о пенальти: показывал то на одну штрафную, то на другую. Но конкретно эти слова, клянусь, вообще не слышал. Услышал их в записи, но не обиделся.

Ну высказал человек свои эмоции, не оскорблял же. Если камера будет ходить за всеми... Мы тоже употребляем такие слова. Тем более вот это слово на букву «х» он сказал, повернувшись в сторону. Для камеры было слышно идеально, но мне, будучи на расстоянии, было реально неслышно.

Более того, сделав два шага назад, он развернулся и сказал: «Спасибо за работу, всe было по делу». Мы с ним поздравили друг друга с наступающим Новым годом и разошлись тихо-мирно», – сказал Казарцев.

  • Белорусский специалист выразил недовольство судейством, сказав среди прочего арбитру: «Ты сейчас *** [чушью] занимаешься».
  • За произошедшее Гончаренко дисквалифицировали на три матча (один условно).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор Казарцев Василий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
афоня72
1582189389
Нормально отреагировал, раз не посылали..
Ответить
MaxRnD
1582215193
В матче Динамо - Ростов "отличился" не меньше чем в игре, о которой идёт речь
Ответить
ALEX ML
1582217027
Деньги важнее
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+