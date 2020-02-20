Казарцев – о мате Гончаренко в свой адрес: «Ну высказал человек свои эмоции, не оскорблял же. Я не обиделся»

Арбитр Василий Казарцев высказался об инциденте после матча 19-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» с участием главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.

«В той ситуации от меня потребовали рапорт, поэтому рассказываю, как всe было. Первый помощник судьи по инструкции после матча уходит в подтрибунное помещение, и там уходящие игроки задавали ему вопросы. Он что-то им отвечал, и я слышал это в наушник. Соответственно, в одном ухе у меня были слова помощника, в другом – слова игроков, стоящих вокруг.

Видел, что Виктор Михайлович идeт ко мне, размахивая руками, и что-то говорит. По жестикуляции понимал, что он говорит о пенальти: показывал то на одну штрафную, то на другую. Но конкретно эти слова, клянусь, вообще не слышал. Услышал их в записи, но не обиделся.

Ну высказал человек свои эмоции, не оскорблял же. Если камера будет ходить за всеми... Мы тоже употребляем такие слова. Тем более вот это слово на букву «х» он сказал, повернувшись в сторону. Для камеры было слышно идеально, но мне, будучи на расстоянии, было реально неслышно.

Более того, сделав два шага назад, он развернулся и сказал: «Спасибо за работу, всe было по делу». Мы с ним поздравили друг друга с наступающим Новым годом и разошлись тихо-мирно», – сказал Казарцев.