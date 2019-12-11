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  • Гончаренко отстранен на три матча РПЛ за мат в адрес судьи Казарцева

Гончаренко отстранен на три матча РПЛ за мат в адрес судьи Казарцева

11 декабря 2019, 13:53
31

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра Василия Казарцева, обслуживавшего матч 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

Гончаренко пропустит два матча, на третий белорусский специалист дисквалифицирован условно. Также тренер ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей и получил испытательный срок до конца сезона.

  • Гончаренко не будет руководить командой в матчах с «Уралом» (1 марта) и «Ростовом» (8 марта).
  • Ранее Гончаренко был дисквалифицирован на два матча (один – условно) за нецензурную брань в адрес арбитра матча с «Сочи» (3:2) Станислава Васильева.

«Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА


Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Гончаренко Виктор Казарцев Василий
Комментарии (31)
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Давид59
1576062270
Ха-ха! Послал на три буквы, результат - отстранён на три матча.
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Кузьмич на трибуне
1576062534
Все тренера объединяйтесь, в знак протеста все тренеры должны покинуть свои места и перейти на трибуны , в знак солидарности с произволом против Гончаренко. Это что ж теперь никто судью не может обматерить, послать отп...ть?
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piligrim1986
1576063074
ну а как с ними еще разговаривать?
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CSKA57
1576063633
А весь судейский корпус весело курит в стороне! Молодцы, нечего сказать!
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Skull_Boy
1576064066
А разве он был не прав
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1576066450
Пшёл вон из команды.
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Best_forever
1576070024
Не поклонник ЦСКА, потому вопрос - а судью то продажного отстранили или нет?
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SIRIUS 2002
1576072104
Молодец Гончар, все по делу. И его не исправишь!!
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faten
1576073713
А этого придурка казарцева который игру затянул на 10 минут на сколько? Дали дуракам в руки игрушку этот ВАР они и рады)
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Владислав Vlad
1576079297
А разве отстранённым нельзя быть на скамейке? Вот Вилкова отстранили, но всё-равно он судил. Был судьёй на ВАР. Что по этому поводу может сказать КДК? Может пора уже и судей с их руководством штрафовать?
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