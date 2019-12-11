Гончаренко отстранен на три матча РПЛ за мат в адрес судьи Казарцева

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра Василия Казарцева, обслуживавшего матч 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

Гончаренко пропустит два матча, на третий белорусский специалист дисквалифицирован условно. Также тренер ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей и получил испытательный срок до конца сезона.

Гончаренко не будет руководить командой в матчах с «Уралом» (1 марта) и «Ростовом» (8 марта).

Ранее Гончаренко был дисквалифицирован на два матча (один – условно) за нецензурную брань в адрес арбитра матча с «Сочи» (3:2) Станислава Васильева.

«Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА



