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    Гончаренко отстранен на три матча РПЛ за мат в адрес судьи Казарцева

    Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра Василия Казарцева, обслуживавшего матч 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

    Гончаренко пропустит два матча, на третий белорусский специалист дисквалифицирован условно. Также тренер ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей и получил испытательный срок до конца сезона.

    • Гончаренко не будет руководить командой в матчах с «Уралом» (1 марта) и «Ростовом» (8 марта).
    • Ранее Гончаренко был дисквалифицирован на два матча (один – условно) за нецензурную брань в адрес арбитра матча с «Сочи» (3:2) Станислава Васильева.

    «Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии10
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      Рейтинг: +7736

      Skull_Boy 23 минуты назад

      А разве он был не прав

      1
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      Рейтинг: +1104

      CSKA57 30 минут назад

      А весь судейский корпус весело курит в стороне! Молодцы, нечего сказать!

      1
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      Рейтинг: +1056

      alarm 37 минут назад

      стыдно за спартак!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6348

      piligrim1986 40 минут назад

      ну а как с ними еще разговаривать?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +993

      Кузьмич на трибуне 49 минут назад

      Все тренера объединяйтесь, в знак протеста все тренеры должны покинуть свои места и перейти на трибуны , в знак солидарности с произволом против Гончаренко. Это что ж теперь никто судью не может обматерить, послать отп...ть?

      2
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      Рейтинг: +4436

      Mazai-NN > Кузьмич на трибуне 6 минут назад

      Может в знак солидарности тоже пусть все пошлют Казарцева на х....

      0
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      Рейтинг: +1137

      Давид59 53 минуты назад

      Ха-ха! Послал на три буквы, результат - отстранён на три матча.

      2
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      Рейтинг: +4436

      Mazai-NN > Давид59 8 минут назад

      Хочешь сказать хорошо что не в пи..ду послал а то бы 5 выхватил? )))

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      Рейтинг: +12962

      bset 57 минут назад

      Хоть я и болельщик ЦСКА, но непонятно, откуда третий условный матч взялся. Был Ганчаренко наказан двумя матчами - одним реальным и другим условным, потому что до этого нарушений не было, такое себе смягчающее обстоятельство. Здесь та же ситуация с матом, значит должно быть такое же наказание - два матча дискалификации, причем реальной, потому что нарушение повторное. Плюс третье из условного в реальное превратилось. Итого три реальных наказания. Почему одно из них условное, непонятно. Ну да ладно, нам же лучше, а к странным законам нам не привыкать.

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      Рейтинг: +10894

      vladimir-7 > bset 44 минуты назад

      В итоге правильно сказал, что нам же лучше, а закон возможно
      один, а применяют его кто как хочет, два наказания за одно
      нарушение закона не бывает, а здесь отстранили и ещё штраф.

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