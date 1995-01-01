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    Клопп: «Почему заменил Мане? Опасался, что игроки «Атлетико» будут падать, если он глубоко вздохнет»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему заменил полузащитника Садио Мане первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1).

    «Я немного опасался, что соперники будут падать, даже если Садио сделает глубокий вдох. Я этого не хотел, поэтому снял его с игры», – приводит слова Клоппа журналистка The Independent Мелисса Редди.

    • Мане получил желтую карточку на 40-й минуте за удар локтем по голове Шиме Врсалько.
    • На второй тайм вместо него вышел Дивок Ориги.
    • Ответная игра пройдет в Англии 11 марта. Начало – в 23:00 мск.

    Источник: твиттер Мелиссы Редди

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9312

      Cules2013 29 минут назад

      Шутки шутками, но Мане очень вспыльчивый, и лучше было снять такого топ-игрока, чем остаться в десятером. Уверен, что Симеоне в атких ситуациях думает иначе.

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