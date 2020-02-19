Клопп: «Почему заменил Мане? Опасался, что игроки «Атлетико» будут падать, если он глубоко вздохнет»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему заменил полузащитника Садио Мане первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1).
«Я немного опасался, что соперники будут падать, даже если Садио сделает глубокий вдох. Я этого не хотел, поэтому снял его с игры», – приводит слова Клоппа журналистка The Independent Мелисса Редди.
- Мане получил желтую карточку на 40-й минуте за удар локтем по голове Шиме Врсалько.
- На второй тайм вместо него вышел Дивок Ориги.
- Ответная игра пройдет в Англии 11 марта. Начало – в 23:00 мск.
Источник: твиттер Мелиссы Редди