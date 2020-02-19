Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клопп: «Почему заменил Мане? Опасался, что игроки «Атлетико» будут падать, если он глубоко вздохнет»

Клопп: «Почему заменил Мане? Опасался, что игроки «Атлетико» будут падать, если он глубоко вздохнет»

19 февраля 2020, 12:16
3

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему заменил полузащитника Садио Мане первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1).

«Я немного опасался, что соперники будут падать, даже если Садио сделает глубокий вдох. Я этого не хотел, поэтому снял его с игры», – приводит слова Клоппа журналистка The Independent Мелисса Редди.

  • Мане получил желтую карточку на 40-й минуте за удар локтем по голове Шиме Врсалько.
  • На второй тайм вместо него вышел Дивок Ориги.
  • Ответная игра пройдет в Англии 11 марта. Начало – в 23:00 мск.

Источник: твиттер Мелиссы Редди
Лига чемпионов Ливерпуль Атлетико Мане Садио Клопп Юрген
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1582107745
Шутки шутками, но Мане очень вспыльчивый, и лучше было снять такого топ-игрока, чем остаться в десятером. Уверен, что Симеоне в атких ситуациях думает иначе.
Ответить
СвинкаСправедливости
1582111397
Спустили с небес на землю, вот вы и ошалели.
Ответить
DeStar
1582114015
Кто-то не умеет проигрывать) не похоже на Клоппа)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+