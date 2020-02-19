Клопп: «Почему заменил Мане? Опасался, что игроки «Атлетико» будут падать, если он глубоко вздохнет»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему заменил полузащитника Садио Мане первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1).

«Я немного опасался, что соперники будут падать, даже если Садио сделает глубокий вдох. Я этого не хотел, поэтому снял его с игры», – приводит слова Клоппа журналистка The Independent Мелисса Редди.