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    Смородская: «Локомотив» плохо подготовился к суду. Фернандешу никто ничего не должен»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что экс-полузащитник москвичей Мануэль Фернандеш отсудил у московского клуба более 11 миллионов рублей.

    «Локомотив» плохо подготовился к суду, Фернандешу никто ничего не должен. Мануэль просто считал, что ему выплатили недостаточно, но это не так», – сказала Смородская.

    • Фернандеш обратился в суд из-за невыплаты бонуса за победу в Кубке России. Также он требовал покрыть разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля.
    • Хавбек выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.
    • Сейчас он играет в «Краснодаре».

    Фернандеш выиграл у «Локомотива» в CAS. Клуб обязан выплатить португальцу более 11 миллионов рублей

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8310

      parevg 26 минут назад

      Вот уж кто бы тявкал, только не ты.
      На себя посмотри, сколько судов сама проиграла???

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