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  • Смородская: «Локомотив» плохо подготовился к суду. Фернандешу никто ничего не должен»

Смородская: «Локомотив» плохо подготовился к суду. Фернандешу никто ничего не должен»

18 февраля 2020, 15:22
7

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что экс-полузащитник москвичей Мануэль Фернандеш отсудил у московского клуба более 11 миллионов рублей.

«Локомотив» плохо подготовился к суду, Фернандешу никто ничего не должен. Мануэль просто считал, что ему выплатили недостаточно, но это не так», – сказала Смородская.

  • Фернандеш обратился в суд из-за невыплаты бонуса за победу в Кубке России. Также он требовал покрыть разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля.
  • Хавбек выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.
  • Сейчас он играет в «Краснодаре».

Фернандеш выиграл у «Локомотива» в CAS. Клуб обязан выплатить португальцу более 11 миллионов рублей

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль Смородская Ольга
Комментарии (7)
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VGreen
1582034406
11 миллионов рублей - это около 157 тысяч евро. Для проф.футбола - крохотная сумма. С учетом, какую пользу приносил Фернандеш, не стоит включать принципиальность и лучше просто заплатить, раз уж CAS даже так решил...другое дело, если бы какой-нибудь бесполезный бездарь деньги выклянчивал...
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derrik2000
1582034758
Как там у классика? "Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны". А уж Смородской лучше бы было помолчать, но они-с не могут-с: БАБА-С.
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Plyash
1582038297
Тебе бы из солнечного Магадана комментарии давать,а ты всё на слабого адвоката киваешь.
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DOCTOR PENALTY
1582038886
В Локо не до судов, там все геркусы и кикнадзы заняты тем, как быстрее слить Палыча и начать пилить бабло.
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Рубинище
1582049543
кто в Локо с Ману подзаработал.
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Hektor 84
1582140660
Заплатить из кармана Смородской чтоб не вякала. Это её косяк.
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