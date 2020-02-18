Смородская: «Локомотив» плохо подготовился к суду. Фернандешу никто ничего не должен»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что экс-полузащитник москвичей Мануэль Фернандеш отсудил у московского клуба более 11 миллионов рублей.

«Локомотив» плохо подготовился к суду, Фернандешу никто ничего не должен. Мануэль просто считал, что ему выплатили недостаточно, но это не так», – сказала Смородская.

Фернандеш обратился в суд из-за невыплаты бонуса за победу в Кубке России. Также он требовал покрыть разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля.

Хавбек выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.

Сейчас он играет в «Краснодаре».

Фернандеш выиграл у «Локомотива» в CAS. Клуб обязан выплатить португальцу более 11 миллионов рублей