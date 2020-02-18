Лига чемпионов. «Атлетико» сыграет с «Ливерпулем» в Мадриде

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Ливерпуль».
Матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
В официальных матчах клубы встречались четыре раза. Впервые в одной группе Лиги чемпионов-2008/09. Обе встречи завершились со счетом 1:1.
Спустя сезон команды выявляли финалиста Лиги Европы. «Атлетико» по сумме двух встреч обыграл «Ливерпуль» (1:0, 1:2) и впоследствии стал победителем турнира.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- Начало игры – в 23:00 по Москве.
Источник: Бомбардир.ру