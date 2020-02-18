Лига чемпионов. «Атлетико» сыграет с «Ливерпулем» в Мадриде

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Ливерпуль».

Матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

В официальных матчах клубы встречались четыре раза. Впервые в одной группе Лиги чемпионов-2008/09. Обе встречи завершились со счетом 1:1.

Спустя сезон команды выявляли финалиста Лиги Европы. «Атлетико» по сумме двух встреч обыграл «Ливерпуль» (1:0, 1:2) и впоследствии стал победителем турнира.