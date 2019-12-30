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    Лига чемпионов. «Атлетико» сыграет с «Ливерпулем» в Мадриде

    В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Ливерпуль».

    Матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

    В официальных матчах клубы встречались четыре раза. Впервые в одной группе Лиги чемпионов-2008/09. Обе встречи завершились со счетом 1:1.

    Спустя сезон команды выявляли финалиста Лиги Европы. «Атлетико» по сумме двух встреч обыграл «Ливерпуль» (1:0, 1:2) и впоследствии стал победителем турнира.

    Источник: Бомбардир.ру

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