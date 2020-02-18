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Лига чемпионов. «Атлетико» сыграет с «Ливерпулем» в Мадриде

18 февраля 2020, 22:05
4

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Ливерпуль».

Матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

В официальных матчах клубы встречались четыре раза. Впервые в одной группе Лиги чемпионов-2008/09. Обе встречи завершились со счетом 1:1.

Спустя сезон команды выявляли финалиста Лиги Европы. «Атлетико» по сумме двух встреч обыграл «Ливерпуль» (1:0, 1:2) и впоследствии стал победителем турнира.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Атлетико Ливерпуль
Комментарии (4)
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koli4ka
1582024439
судя по заглавию,можно предположить,что изначально предполагали играть или в Одинцово,то ли в Мытищах...
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DeStar
1582026943
АТМ в ужасном состоянии и будет всячески мешать играть ливерпулю, ливерпуль на выезде лч не фонтан, предположу тм 2.5 запросто зайдет, ливерпуль тм 1.5 тоже вполне.
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Graceful 713
1582034794
Не понял последнее предложение. Когда это Атлетико стал победителем турнира? Когда успел то?
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