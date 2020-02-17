Главные новости дня. «Сочи» объявил о переходе Кокорина, Малком забил первый гол за «Зенит»

Аспас: «Смолов? Ему нужно дать пас в свободную зону, и он забьет».

«Барселоне» разрешили подписать игрока на замену Дембеле вне трансферного окна.

Шишкин расторг контракт с «Торпедо». 33-летний защитник близок к переходу в «Спартак».

«Сочи» объявил о переходе Кокорина.

Малком забил первый гол за «Зенит».

Товарищеский матч. «Сочи» одержал волевую победу над «Динамо», Кокорин оформил дубль.

«Рубин» интересуется защитником «Урала» Меркуловым.

«Актобе» уволил Маминова после первого сбора.

В Португалии игрок самовольно ушел с поля из-за расизма, а потом послал фанатов в твиттере