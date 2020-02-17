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  • Главные новости дня. «Сочи» объявил о переходе Кокорина, Малком забил первый гол за «Зенит»

Главные новости дня. «Сочи» объявил о переходе Кокорина, Малком забил первый гол за «Зенит»

17 февраля 2020, 22:04

Аспас: «Смолов? Ему нужно дать пас в свободную зону, и он забьет».

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Источник: Бомбардир.ру
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