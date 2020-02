В Португалии игрок самовольно ушел с поля из-за расизма, а потом послал фанатов в твиттере

В 21-м туре чемпионата Португалии «Порту» выиграл 2:1 в гостях у «Гимараэша». Победный гол на 60-й минуте забил Мусса Марега, позже он пожаловался на расизм и покинул поле.

По хронологии это выглядело так:

• Марега забил гол и отпраздновал его рядом с чужими трибунами. Он бил себе по руке, как это раньше делал Самуэль Это’О. Издалека жест можно было бы распознать как неприличный (когда сгибают руку в локте). Так, например, в 2012 году в Санкт-Петербурге удалили спартаковца Эменике, отпраздновавшего гол в таком же стиле. По африканским обычаям этот жест означает благодарность родителям.

• В Марегу полетели кресла с трибун. Игрок посмеялся, а одно из них водрузил себе на голов и получил желтую карточку.

• Вскоре Марега показал жестами замену и отправился с поля, объясняя это расистскими выкриками с трибун. Его пытались остановить партнеры по команде, особенно старался Отавио. Уговорить игрока хотел и защитник соперника, но результата это не принесло.

• Тренер «Порту» Сержиу Консейсау заменил Марегу на Уилсона Манафу.

• Интересно, что в сезоне-2016/17 Марега играл за «Гимараэш» (аренда из «Порту»).

После матча игрок разразился в инстаграме: «Хотел бы сказать этим идиотам, которые приходят на стадион и скандируют расистские речевки – идите на ***. Также благодарю судью, который не стал меня защищать и дал желтую карточку за то, что я защищал цвет своей кожи. Надеюсь, никогда больше не увижу вас на поле. Вы – ПОЗОР».

A Bola сообщает, что судьи сообщили делегату матча и представителю «Гимараэш» о намерении прервать игру, если ситуация повторится, но это не потребовалось, поскольку игрок сам покинул поле.

Сержиу Консейсау в твиттере поддержал своего футболиста, прикрепив хэштег #notoracism. В интервью он заявил, что фанаты «Гимараэша» прессовали Марегу еще на разминке.

Отавио, который больше всех уговаривал Марегу остаться, досталось от бывшего игрока сборной Мали Брахима Тиама, который назвал усилия бразильца позором. «Вам что, неясно, что я пытался его защитить? Спросите Марегу», – возмутился Отавио.

В твиттере игроков, пытавшихся остановить Марегу, раскритиковали некоторые журналисты и издания.

Марегу поддержала даже дортмундская «Боруссия»:

We strongly support and stand with Porto’stext who was subjected to racial chants today.Again and again, enough is enough!#BorussiaVerbindet https://t.co/VC3d1NWeaZ