«Рубин» интересуется защитником «Урала» Меркуловым

«Рубин» ищет нового левого защитника, поскольку главный тренер команды Леонид Слуцкий недоволен теми игроками, которые выступают на этой позиции сейчас.

По информации «Бизнес Online», в казанском клубе в качестве одного из вариантов рассматривают приглашение Михаила Меркулова из «Урала».