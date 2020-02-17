Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Рубин» интересуется защитником «Урала» Меркуловым

17 февраля 2020, 19:33

«Рубин» ищет нового левого защитника, поскольку главный тренер команды Леонид Слуцкий недоволен теми игроками, которые выступают на этой позиции сейчас.

По информации «Бизнес Online», в казанском клубе в качестве одного из вариантов рассматривают приглашение Михаила Меркулова из «Урала».

  • В текущем сезоне 26-летний Меркулов провел за «Урал» 20 матчей и сделал одну голевую передачу.
  • Контракт игрока с екатеринбургским клубом истекает летом.
  • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Урал Меркулов Михаил
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+