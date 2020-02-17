«Рубин» интересуется защитником «Урала» Меркуловым

«Рубин» ищет нового левого защитника, поскольку главный тренер команды Леонид Слуцкий недоволен теми игроками, которые выступают на этой позиции сейчас.
По информации «Бизнес Online», в казанском клубе в качестве одного из вариантов рассматривают приглашение Михаила Меркулова из «Урала».
- В текущем сезоне 26-летний Меркулов провел за «Урал» 20 матчей и сделал одну голевую передачу.
- Контракт игрока с екатеринбургским клубом истекает летом.
- Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.
Источник: «Бизнес Online»