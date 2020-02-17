Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    «Барселоне» разрешили подписать игрока на замену Дембеле вне трансферного окна

    «Барселона» получила разрешение на приобретение нового футболиста, несмотря на закрытие зимнего трансферного окна.

    Медкомиссия Ла Лиги установила, что форвард Усман Дембеле выбыл на долгий срок. «Барселоне» дали 15 дней на подписание нового игрока. Клуб сможет заключить контракт с игроком только из чемпионата Испании или свободным агентом.

    • Луис Суарес выбыл из-за травмы до мая.
    • Дембеле пропустит остаток сезона.
    • «Барселона» занимает второе место в Примере, отставая от «Реала» на 1 очко.

    «Барселоне» могут разрешить подписать форварда вне трансферного окна из-за травм Суареса и Дембеле

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:31
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4420

      alp 4 минуты назад

      всегда найдется кто то ровнее других.. вот и с допингом такая же история

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +394

      Artemka444 5 минут назад

      Это фиаско,позор!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1176

      Mister_Tomsk 19 минут назад

      Полюбому потому что от Барсы там бабки капают! И динарка нализал и насосал))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      Graceful 713 32 минуты назад

      Рейтинг лолиги упал ниже плинтуса. Где это видано и слыхано, чтоб одному клубу лизали булки настолько открыто и нагло?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1993

      absent32 46 минут назад

      интересно, а будь на месте Барсы какая нить Мальорка, что тогда было бы? отшила бы Ла Лига сто пудов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1259

      Павел Буре 1 час назад

      За что это им такие поблажки??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +225

      Proker > Павел Буре 59 минут назад

      значит Динарка хорошо обслуживал гыгы:0)

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98809
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74613
    #5
    insider_retro
    66010
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru