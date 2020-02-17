«Барселоне» разрешили подписать игрока на замену Дембеле вне трансферного окна

«Барселона» получила разрешение на приобретение нового футболиста, несмотря на закрытие зимнего трансферного окна.

Медкомиссия Ла Лиги установила, что форвард Усман Дембеле выбыл на долгий срок. «Барселоне» дали 15 дней на подписание нового игрока. Клуб сможет заключить контракт с игроком только из чемпионата Испании или свободным агентом.

Луис Суарес выбыл из-за травмы до мая.

выбыл из-за травмы до мая. Дембеле пропустит остаток сезона.

«Барселона» занимает второе место в Примере, отставая от «Реала» на 1 очко.

«Барселоне» могут разрешить подписать форварда вне трансферного окна из-за травм Суареса и Дембеле