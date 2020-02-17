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  • «Барселоне» разрешили подписать игрока на замену Дембеле вне трансферного окна

«Барселоне» разрешили подписать игрока на замену Дембеле вне трансферного окна

17 февраля 2020, 14:31
27

«Барселона» получила разрешение на приобретение нового футболиста, несмотря на закрытие зимнего трансферного окна.

Медкомиссия Ла Лиги установила, что форвард Усман Дембеле выбыл на долгий срок. «Барселоне» дали 15 дней на подписание нового игрока. Клуб сможет заключить контракт с игроком только из чемпионата Испании или свободным агентом.

  • Луис Суарес выбыл из-за травмы до мая.
  • Дембеле пропустит остаток сезона.
  • «Барселона» занимает второе место в Примере, отставая от «Реала» на 1 очко.

«Барселоне» могут разрешить подписать форварда вне трансферного окна из-за травм Суареса и Дембеле

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Дембеле Усман
Комментарии (27)
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Павел Буре
1581939845
За что это им такие поблажки??
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absent32
1581940722
интересно, а будь на месте Барсы какая нить Мальорка, что тогда было бы? отшила бы Ла Лига сто пудов
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Graceful 713
1581941566
Рейтинг лолиги упал ниже плинтуса. Где это видано и слыхано, чтоб одному клубу лизали булки настолько открыто и нагло?
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Mister_Tomsk
1581942302
Полюбому потому что от Барсы там бабки капают! И динарка нализал и насосал))))
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Artemka444
1581943156
Это фиаско,позор!!!
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dmitrinho-SurguT
1581943762
Неучи, лишь бы полить клуб грязью. А это, между прочим, прописано в регламенте! Никто и не помнит, что точно так же поступил Реал, такой шумихи не было.
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dinar7777dinar
1581944400
для дебилов и петухов должно быть понятно что в регламенте это прописанно !! поняли чепушилы ? я обращаюсь к Полупокеру и к мистер томску пи дорку а также к петухам туринским !
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Saracen Jr
1581947579
Кого угодно, только не тупое старое таранное бревно типо анхеля и тд
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Dizayner
1581959628
поплакались федерации и вот на тебе)) интересно другим клубам разрешили бы тоже самое? ****, дозаявляйте с молодежки, а тут барса ведь, че)) динарко привет
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Cules2013
1581960224
Хоть бы кого-то стоящего взяли. А то помнится, как брали в аренду Мурильо и Боатенга - это просто днища какие-то, хоть обошлись в копейки, но дело же не в деньгах по итогу, а в пользе для команды, их для этого и брали.
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