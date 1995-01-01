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    Шишкин расторг контракт с «Торпедо». 33-летний защитник близок к переходу в «Спартак»

    «Торпедо» расторгло контракт с защитником Романом Шишкиным по соглашению сторон, сообщается на сайте московского клуба.

    По информации «Чемпионата», Шишкин должен 18 февраля подписать контракт со «Спартаком». Отмечается, что 33-летний футболист будет играть за «Спартак-2».

    • Шишкин перешел в «Торпедо» прошлым летом из «Краснодара».
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2020 года.
    • В текущем сезоне 33-летний футболист забил один гол в 21 матче.
    • Шишкин выступал за основу «Спартака» в 2004-2010 годах.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:06
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1689

      Борат 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      спартаку нужен игрок с опытом выступления в пердиве !
      настроит команду на нужный лад и поможет адаптироваться в фнл )))
      бугагагаггаа
      стыдно за позорные рылы !!!!

      -4
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      Рейтинг: +12673

      sssrspartak > Борат 1 час назад

      админы вы когда-нибудь уберете этих обнаглевших рыл:бората и литейного?обнаглели в корень от своей безнаказанности!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2328

      Павелий 1 час назад

      Я думаю, что берут как Кудряшова в 2014: в качестве деда.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2234

      Томик 1 час назад

      Да ну это смешно уже. Он когда уходил то не тянул. Перепутали что-то, видимо. Может он к Павлюченко в "Знамя" собрался?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12673

      sssrspartak > Томик 1 час назад

      в спартак 2 вместо наставника-футболиста!

      2
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