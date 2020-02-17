Шишкин расторг контракт с «Торпедо». 33-летний защитник близок к переходу в «Спартак»

«Торпедо» расторгло контракт с защитником Романом Шишкиным по соглашению сторон, сообщается на сайте московского клуба.
По информации «Чемпионата», Шишкин должен 18 февраля подписать контракт со «Спартаком». Отмечается, что 33-летний футболист будет играть за «Спартак-2».
- Шишкин перешел в «Торпедо» прошлым летом из «Краснодара».
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2020 года.
- В текущем сезоне 33-летний футболист забил один гол в 21 матче.
- Шишкин выступал за основу «Спартака» в 2004-2010 годах.
Источник: «Чемпионат»