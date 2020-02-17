Шишкин расторг контракт с «Торпедо». 33-летний защитник близок к переходу в «Спартак»

«Торпедо» расторгло контракт с защитником Романом Шишкиным по соглашению сторон, сообщается на сайте московского клуба.

По информации «Чемпионата», Шишкин должен 18 февраля подписать контракт со «Спартаком». Отмечается, что 33-летний футболист будет играть за «Спартак-2».