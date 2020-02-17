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  • Шишкин расторг контракт с «Торпедо». 33-летний защитник близок к переходу в «Спартак»

Шишкин расторг контракт с «Торпедо». 33-летний защитник близок к переходу в «Спартак»

17 февраля 2020, 16:06
5

«Торпедо» расторгло контракт с защитником Романом Шишкиным по соглашению сторон, сообщается на сайте московского клуба.

По информации «Чемпионата», Шишкин должен 18 февраля подписать контракт со «Спартаком». Отмечается, что 33-летний футболист будет играть за «Спартак-2».

  • Шишкин перешел в «Торпедо» прошлым летом из «Краснодара».
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2020 года.
  • В текущем сезоне 33-летний футболист забил один гол в 21 матче.
  • Шишкин выступал за основу «Спартака» в 2004-2010 годах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Торпедо Шишкин Роман
Комментарии (5)
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Томик
1581945202
Да ну это смешно уже. Он когда уходил то не тянул. Перепутали что-то, видимо. Может он к Павлюченко в "Знамя" собрался?
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Павелий
1581945693
Я думаю, что берут как Кудряшова в 2014: в качестве деда.
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vka1970
1581952939
Если только в качестве играющего тренера.))
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NEONFOL
1581955290
странные такие
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