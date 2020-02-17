Ребров: «Дзюба хотел остаться в «Спартаке». Понимал, что будет дальше»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал рассказал о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Зенит» в 2015 году.

«Я хорошо помню то время: мы постоянно общались, он хотел остаться, все долго обдумывал и, конечно, понимал, что будет дальше. Говорил: «Это тяжелый переход, я этого не хочу. Понимаю, что за этим будет стоять». Мы хотели, чтобы он остался и переживали, когда он ушел.

Паршивлюк и Дзюба были воспитанниками клуба, когда я пришел в команду. Для меня они были, если можно так говорить, иконы. В такой команде, как «Спартак», должны быть люди, которые бы пробыли здесь всю жизнь, с детской академии. Именно они должны вести за собой команду, передавать историю. Как Игорь Акинфеев в ЦСКА, например. И вот Дзюба всегда ассоциировался у меня с таким человеком, но вот так все получилось. Я не знаю деталей. Просто он перешел», – сказал Ребров.

Дзюба играл за «Спартак» в 2006-2015 годах, после чего перешел в «Зенит».

Во время матча отборочного турнира Евро-2020 сборной России с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань. После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

24 ноября болельщики «Спартака» в Екатеринбурге на игре с «Уралом» (0:0) оскорбляли Дзюбу с трибун.

То же самое произошло на матче с «Зенитом» (0:1), перед которым было задержано несколько десятков фанатов красно-белых.

Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»