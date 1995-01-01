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    Ребров: «Дзюба хотел остаться в «Спартаке». Понимал, что будет дальше»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал рассказал о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Зенит» в 2015 году.

    «Я хорошо помню то время: мы постоянно общались, он хотел остаться, все долго обдумывал и, конечно, понимал, что будет дальше. Говорил: «Это тяжелый переход, я этого не хочу. Понимаю, что за этим будет стоять». Мы хотели, чтобы он остался и переживали, когда он ушел.

    Паршивлюк и Дзюба были воспитанниками клуба, когда я пришел в команду. Для меня они были, если можно так говорить, иконы. В такой команде, как «Спартак», должны быть люди, которые бы пробыли здесь всю жизнь, с детской академии. Именно они должны вести за собой команду, передавать историю. Как Игорь Акинфеев в ЦСКА, например. И вот Дзюба всегда ассоциировался у меня с таким человеком, но вот так все получилось. Я не знаю деталей. Просто он перешел», – сказал Ребров.

    • Дзюба играл за «Спартак» в 2006-2015 годах, после чего перешел в «Зенит».
    • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 сборной России с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань. После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.
    • 24 ноября болельщики «Спартака» в Екатеринбурге на игре с «Уралом» (0:0) оскорбляли Дзюбу с трибун.
    • То же самое произошло на матче с «Зенитом» (0:1), перед которым было задержано несколько десятков фанатов красно-белых.

    Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии7
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      Рейтинг: +15586

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Когда деревья были большими...

      0
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      Рейтинг: +1694

      Борат 54 минуты назад

      На одной чаше весов рылы и позоры , а на другой трофеи и почёт! Ну а что выбрал Дзюба всем известно!
      Стыдно за хряков ! Позор крючкохвостым!!!! Гыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22963

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Опять желтая пресса запускает заказуху по зюбе. Прямо таки летопись, кому это интересно ? Реброву предлагаю у себя дома организовать музей зюбы и заткнуться.

      3
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      Рейтинг: +340

      Литейный4 1 час назад

      Долго пришлось переучивать Дзюбу от спартаковских манер, чтобы стал человеком и футболистом. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +365

      Ceнит 1 час назад

      У мясных мальчики просто не очень красивые, а вот в сените все вылизанные самое то для шлюбы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2834

      uBaH_ 1 час назад

      А ещё это клоун который ездил по арендам хотел личку под 2 ляма, пшнх такой воспитанник

      4
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      Рейтинг: +6846

      mihail200606 1 час назад

      Дзюба икона.. Смешно..

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