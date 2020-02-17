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  • Ребров: «Дзюба хотел остаться в «Спартаке». Понимал, что будет дальше»

Ребров: «Дзюба хотел остаться в «Спартаке». Понимал, что будет дальше»

17 февраля 2020, 18:34
13

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал рассказал о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Зенит» в 2015 году.

«Я хорошо помню то время: мы постоянно общались, он хотел остаться, все долго обдумывал и, конечно, понимал, что будет дальше. Говорил: «Это тяжелый переход, я этого не хочу. Понимаю, что за этим будет стоять». Мы хотели, чтобы он остался и переживали, когда он ушел.

Паршивлюк и Дзюба были воспитанниками клуба, когда я пришел в команду. Для меня они были, если можно так говорить, иконы. В такой команде, как «Спартак», должны быть люди, которые бы пробыли здесь всю жизнь, с детской академии. Именно они должны вести за собой команду, передавать историю. Как Игорь Акинфеев в ЦСКА, например. И вот Дзюба всегда ассоциировался у меня с таким человеком, но вот так все получилось. Я не знаю деталей. Просто он перешел», – сказал Ребров.

  • Дзюба играл за «Спартак» в 2006-2015 годах, после чего перешел в «Зенит».
  • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 сборной России с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань. После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.
  • 24 ноября болельщики «Спартака» в Екатеринбурге на игре с «Уралом» (0:0) оскорбляли Дзюбу с трибун.
  • То же самое произошло на матче с «Зенитом» (0:1), перед которым было задержано несколько десятков фанатов красно-белых.

Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Ребров Артем
Комментарии (13)
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mihail200606
1581953844
Дзюба икона.. Смешно..
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uBaH_
1581953891
А ещё это клоун который ездил по арендам хотел личку под 2 ляма, пшнх такой воспитанник
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DOCTOR PENALTY
1581957752
Когда деревья были большими...
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vka1970
1581959544
Когда был Дзюба маленький с квадратной головой Он обожал зенитовцев по шопе бить ногой. Это из той же оперы, что и данное интервью Реброва. Карманник, ворюга и любитель шуршащих франклинов как и те кто возглавляет нашу футбольную федерацию.
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paracetamol
1581962390
Дзюба понимал, что свинарник неконкурентоспособен и там плохо пахнет.
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моэм
1581967424
Артём хотел...а Спартак не хотел...ведь даже когда до окончания контракта оставалось уже меньше полгода , Спартак ему не предлагал вообще никакого контракт... , пока не появилось предложение от Зенита … и как любой нормальный человек Дзюба пошёл туда , где его по настоящему хотели видеть...а за запоздавшим предложением Спартака видно просто нежелание усиления прямого конкурента...и фисё...повторюсь Спартаку Дзюба был Не Нужен... и чего теперь воду в ступе толочь?
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oyabun
1581967742
Очень нелогичное интервью. Ребров сообщает что я Дзюба хотел остаться. Всем известно что Федун тоже этого хотел и уговаривал Дзюбу остаться. Что же тогда помешало?! Вмешательство потусторонних сил? Инопланетяне силой, против воли Артема переместили его в ненавистный Зенит? Нет! Всё очень банально. Плевать Дзюбе на родной клуб, когда манят Очень большие деньги.
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Диктор
1581998561
Дерево она и есть дерево .Йуда.
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nik55
1582006861
очень скоро это бревно засохнет как футболер----а Реброва нужно было гнать вместе с Комбаровым
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zigbert
1582010567
Дзюба ушел из Спартака без сожаления заявив что идет в Зенит за титулом. А вот Паршивлюка жаль ,он действительно не хотел уходить из команды.
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