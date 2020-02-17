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Головин попал в сборную 25-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

17 февраля 2020, 13:33
4

Издание L’Equipe включило полузащитника «Монако» Александра Головина в символическую сборную 25-го тура Лиги 1.

Игру россиянина в матче с «Монпелье» (1:0) оценили на 7 баллов из 10 возможных. В этой встрече Головин отдал голевой пас, после которого был забил единственный гол в матче.

Остальные футболисты, попавшие в команду тура, также получили оценку «7».

Лига 1. Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» и подняться на пятое место

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: L’Equipe
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (4)
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Plyash
1581936669
Сашок,умница,давай шлифуй мастерство своё к ЧЕ-20.Ты наша самая великая надежда в этом году.Удачи тебе,трудись на радость всем нам.
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sir_Alex
1581944240
Молодец, Сашок!
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VAD07
1581956676
Это семибальная сборная 25 тура:)
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