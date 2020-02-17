Головин попал в сборную 25-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

Издание L’Equipe включило полузащитника «Монако» Александра Головина в символическую сборную 25-го тура Лиги 1.

Игру россиянина в матче с «Монпелье» (1:0) оценили на 7 баллов из 10 возможных. В этой встрече Головин отдал голевой пас, после которого был забил единственный гол в матче.

Остальные футболисты, попавшие в команду тура, также получили оценку «7».

Лига 1. Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» и подняться на пятое место