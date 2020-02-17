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  • Форвард «Порту» Марега: «Идиоты, выкрикивающие расистские оскорбления – идите на ***»

Форвард «Порту» Марега: «Идиоты, выкрикивающие расистские оскорбления – идите на ***»

17 февраля 2020, 12:40
3

Малийский форвард «Порту» Мусса Марега отреагировал на расистские оскорбления фанатов на матче с «Виторией Гимараеш» (2:1).

«Я просто хочу сказать идиотам, которые приходят на стадион, чтобы выкрикивать расистские оскорбления... Идите на *** (хрен). Я также благодарю судей за то, что они не стали защищать меня и дали мне желтую карточку, потому что я защищал свой цвет кожи. Надеюсь, что больше никогда не увижу вас на футбольном поле! Позор вам!» – написал Марега в инстаграме.

  • Фанаты «Витории» оскорбляли игрока по расовому признаку.
  • Марега, который выступал за эту команду в сезоне 2016/17, забил гол и отпраздновал его «жестом Эменике».
  • Через несколько минут малиец, освистываемый фанатами, попросил замену. Марега также получил желтую карточку за споры с судьей.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Муссы Мареги
Португалия. Примейра Порту Витория Гимараеш Марега Мусса
Комментарии (3)
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Mister_Tomsk
1581941376
Истеричка!
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VAD07
1581956578
Они назвали тебя чёрным, в ответ назови их белыми...
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rammax fcsm
1582232546
не нравится? вали в африку, черномазый....
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