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    Форвард «Порту» Марега: «Идиоты, выкрикивающие расистские оскорбления – идите на ***»

    Малийский форвард «Порту» Мусса Марега отреагировал на расистские оскорбления фанатов на матче с «Виторией Гимараеш» (2:1).

    «Я просто хочу сказать идиотам, которые приходят на стадион, чтобы выкрикивать расистские оскорбления... Идите на *** (хрен). Я также благодарю судей за то, что они не стали защищать меня и дали мне желтую карточку, потому что я защищал свой цвет кожи. Надеюсь, что больше никогда не увижу вас на футбольном поле! Позор вам!» – написал Марега в инстаграме.

    • Фанаты «Витории» оскорбляли игрока по расовому признаку.
    • Марега, который выступал за эту команду в сезоне 2016/17, забил гол и отпраздновал его «жестом Эменике».
    • Через несколько минут малиец, освистываемый фанатами, попросил замену. Марега также получил желтую карточку за споры с судьей.

    text

    Публикация от text (@marega11) 16 Фев 2020 в 12:32 PST

    Источник: инстаграм Муссы Мареги

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