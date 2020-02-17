Форвард «Порту» Марега: «Идиоты, выкрикивающие расистские оскорбления – идите на ***»

Малийский форвард «Порту» Мусса Марега отреагировал на расистские оскорбления фанатов на матче с «Виторией Гимараеш» (2:1).

«Я просто хочу сказать идиотам, которые приходят на стадион, чтобы выкрикивать расистские оскорбления... Идите на *** (хрен). Я также благодарю судей за то, что они не стали защищать меня и дали мне желтую карточку, потому что я защищал свой цвет кожи. Надеюсь, что больше никогда не увижу вас на футбольном поле! Позор вам!» – написал Марега в инстаграме.

Фанаты «Витории» оскорбляли игрока по расовому признаку.

Марега, который выступал за эту команду в сезоне 2016/17, забил гол и отпраздновал его «жестом Эменике».

Через несколько минут малиец, освистываемый фанатами, попросил замену. Марега также получил желтую карточку за споры с судьей.