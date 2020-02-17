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  • Кикнадзе – о голе Смолова: «Игрок высокого уровня в очередной раз доказал свой потенциал»

Кикнадзе – о голе Смолова: «Игрок высокого уровня в очередной раз доказал свой потенциал»

17 февраля 2020, 10:55
7

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал дебютный гол в составе «Сельты» нападающего Федора Смолова, права на которого принадлежат московскому клубу.

«Я очень рад, что игрок высокого уровня в очередной раз доказал свой потенциал. Уверен, это его не последний гол. Хочется пожелать Федору успеха в испанской команде.

Мне кажется, за этот короткий период он уже почувствовал себя комфортно, и следствием стал очень красивый гол. После матча мы с ним обменялись смс», – сказал Кикнадзе.

  • Смолов забил в ворота «Реала» в матче 24-го тура Примеры.
  • Россиянин перешел в галисийский клуб в конце января на правах аренды и уже провел три матча.
  • Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 2022 года.

Источник: Sport24
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Сельта Локомотив Реал Смолов Федор Кикнадзе Василий
Комментарии (7)
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Кузьмич на трибуне
1581935367
Дай то Бог, что бы забивал и даальше. Но не будем торопиться. За один гол рано играть тушь. Пожелаем удачи.
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RJM555
1581935504
Надо теперь обязательно найти первую учительницу смолова и взять интервью....
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Рубинище
1581944558
Игрока высокого уровня, тем более с паспортом ни одна команда РПЛ в аренду не отдаст. кроме Зенита который с жиру бесится
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