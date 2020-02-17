Кикнадзе – о голе Смолова: «Игрок высокого уровня в очередной раз доказал свой потенциал»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал дебютный гол в составе «Сельты» нападающего Федора Смолова, права на которого принадлежат московскому клубу.
«Я очень рад, что игрок высокого уровня в очередной раз доказал свой потенциал. Уверен, это его не последний гол. Хочется пожелать Федору успеха в испанской команде.
Мне кажется, за этот короткий период он уже почувствовал себя комфортно, и следствием стал очень красивый гол. После матча мы с ним обменялись смс», – сказал Кикнадзе.
- Смолов забил в ворота «Реала» в матче 24-го тура Примеры.
- Россиянин перешел в галисийский клуб в конце января на правах аренды и уже провел три матча.
- Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 2022 года.
Источник: Sport24