Кикнадзе – о голе Смолова: «Игрок высокого уровня в очередной раз доказал свой потенциал»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал дебютный гол в составе «Сельты» нападающего Федора Смолова, права на которого принадлежат московскому клубу.

«Я очень рад, что игрок высокого уровня в очередной раз доказал свой потенциал. Уверен, это его не последний гол. Хочется пожелать Федору успеха в испанской команде.

Мне кажется, за этот короткий период он уже почувствовал себя комфортно, и следствием стал очень красивый гол. После матча мы с ним обменялись смс», – сказал Кикнадзе.