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    Кикнадзе – о голе Смолова: «Игрок высокого уровня в очередной раз доказал свой потенциал»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал дебютный гол в составе «Сельты» нападающего Федора Смолова, права на которого принадлежат московскому клубу.

    «Я очень рад, что игрок высокого уровня в очередной раз доказал свой потенциал. Уверен, это его не последний гол. Хочется пожелать Федору успеха в испанской команде.

    Мне кажется, за этот короткий период он уже почувствовал себя комфортно, и следствием стал очень красивый гол. После матча мы с ним обменялись смс», – сказал Кикнадзе.

    • Смолов забил в ворота «Реала» в матче 24-го тура Примеры.
    • Россиянин перешел в галисийский клуб в конце января на правах аренды и уже провел три матча.
    • Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 2022 года.

    Источник: Sport24

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