Уткин: «Смолов забивает на «Бернабеу», а ты, Артем, сиди на дзюбе ровно»

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на гол форварда «Сельты» Федора Смолова в ворота «Реала», упомянув при этом другого российского нападающего Артема Дзюбу из «Зенита».
«Смолов забивает на «Бернабеу», а ты, Артем, сиди на дзюбе ровно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- В матче с «Реалом» Смолов забил дебютный гол за «Сельту».
- Галисийский клуб арендовал россиянина до конца сезона у «Локомотива».
- Дзюба ранее неоднократно заявлял о желании выступать в АПЛ.
Источник: Телеграм-канал Василия Уткина