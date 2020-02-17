Уткин: «Смолов забивает на «Бернабеу», а ты, Артем, сиди на дзюбе ровно»

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на гол форварда «Сельты» Федора Смолова в ворота «Реала», упомянув при этом другого российского нападающего Артема Дзюбу из «Зенита».

«Смолов забивает на «Бернабеу», а ты, Артем, сиди на дзюбе ровно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.