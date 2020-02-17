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  • Уткин: «Смолов забивает на «Бернабеу», а ты, Артем, сиди на дзюбе ровно»

Уткин: «Смолов забивает на «Бернабеу», а ты, Артем, сиди на дзюбе ровно»

17 февраля 2020, 07:15
47

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на гол форварда «Сельты» Федора Смолова в ворота «Реала», упомянув при этом другого российского нападающего Артема Дзюбу из «Зенита».

«Смолов забивает на «Бернабеу», а ты, Артем, сиди на дзюбе ровно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • В матче с «Реалом» Смолов забил дебютный гол за «Сельту».
  • Галисийский клуб арендовал россиянина до конца сезона у «Локомотива».
  • Дзюба ранее неоднократно заявлял о желании выступать в АПЛ.

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Испания. Примера Сельта Зенит Дзюба Артем Смолов Федор Уткин Василий
Комментарии (47)
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seth343
1581918729
В принципе этот комент в точку))))
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3a zenit
1581919263
жирный,а ты вспомни ЧМ и кто где сидел?
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mahan
1581920228
Кому там это бревно нужно, ему там жаловаться некому будет.
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denzillo
1581921825
А Васька прав- да дзюбиньё не нужен нигде- а тут бабосы, слава- иногда от него залетают мячи в ворота как от стенки!=))Федя конечно тоже уже не тот, но похож на напа- там его заставят играть на другом уровне либо вышибут-если лень рпл из себя не выбьет!
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Волховский
1581921865
Дзюба заслужил уважение, а Вася пиарится, впав подростковую заносчивость.
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alp
1581923351
уткин мразь
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Spartak Piter
1581928329
Все по делу. Федя хоть и был оленем, но сделал поступок. Там за паспорт не дадут играть. А Шлюба только чешет языком и сидит на контракте. Англия Англия. Брехандия.
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momwig_
1581931995
Ох, Вася классно сказал. Как в старые времена))
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serppion
1581935990
Ай, да Василий! Ай, да сукин сын! Дьявольски точно! Хрен куда Артемка от кормушки побежит. Даже рыпаться в Европу не станет - знает свой шесток. А язык у него без костей, только уши развешивай.
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Garrincha58
1581936144
всё правильно даже если у Смолова не получится он всё же молодец сам доплатил за свой трансфер пол ляма и вот вам гол на Бернабеу это вам не Сан-Марино покеры ложить
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