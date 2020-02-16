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    Смолов – в стартовом составе «Сельты» на матч с «Реалом». У мадридцев выйдет Азар

    Стали известны стартовые составы «Реала» и «Сельты» на матч 24-го тура Примеры.

    С первых минут на поле появится нападающий гостей Федор Смолов. Это вторая игра подряд для россиянина в основе команды из Виго.

    За мадридцев в старте выйдет Эден Азар, не игравший из-за травмы с ноября 2019 года.

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Азар, Кроос, Бензема, Бэйл, Марсело, Каземиро, Вальверде.

    «Сельта»: Рубен, Айду, Оласа, Васкес, Араухо, Мурильо, Брадарич, Йокушлу, Рафинья, Смолов, Аспас.

    • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 23:00 мск.
    • «Реал» лидирует в чемпионате Испании, «Сельта» занимает 18-е место.

    Источник: Твиттер «Сельты»

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    16.02.2020 22:00
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1606

      solodealer 56 минут назад

      ЧТО Я НИЖЕ НАПИСАЛ???)))
      ...Всё...Реал сливай воду, суши вёсла, вешайся... Смолофф в городе!
      Федя, ВПЕРЁД!!!! Отомстим за Гернику!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      lipatov32 1 час назад

      Федя поможет сельте в сегунду вылететь! Нашли кого покупать!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2895

      mdu86 > lipatov32 25 минут назад

      Там тебе Смолов привет передал)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      PTZevolution 1 час назад

      Я думаю Федю ставят против сливочных, чтобы он опыта быстрее набрался и вкусил атмосферу больших матчей, тогда к играм с андердогами он подойдет в более хорошей форме! У Сельты почти нет шансов на Бернабеу, но нужно обстрелять состав и новые связи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7340

      BRO_football 1 час назад

      Ждём хет--трик от Смолова прямо в очко Куртуа!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1606

      solodealer 1 час назад

      Всё...Реал сливай воду, суши вёсла, вешайся... Смолофф в городе!
      Федя, ВПЕРЁД!!!! Отомстим за Гернику!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15585

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Куртуа и Рамос трепещут, Мадрид притих.

      0
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      Рейтинг: +2051

      Иван_Невский 1 час назад

      Феди дают шанс поиграть в футбол, а ему реклама уже привычнее.

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