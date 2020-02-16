Смолов – в стартовом составе «Сельты» на матч с «Реалом». У мадридцев выйдет Азар

ЧТО Я НИЖЕ НАПИСАЛ???)))
...Всё...Реал сливай воду, суши вёсла, вешайся... Смолофф в городе!
Федя, ВПЕРЁД!!!! Отомстим за Гернику!
Стали известны стартовые составы «Реала» и «Сельты» на матч 24-го тура Примеры.
С первых минут на поле появится нападающий гостей Федор Смолов. Это вторая игра подряд для россиянина в основе команды из Виго.
За мадридцев в старте выйдет Эден Азар, не игравший из-за травмы с ноября 2019 года.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Азар, Кроос, Бензема, Бэйл, Марсело, Каземиро, Вальверде.
«Сельта»: Рубен, Айду, Оласа, Васкес, Араухо, Мурильо, Брадарич, Йокушлу, Рафинья, Смолов, Аспас.
- «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 23:00 мск.
- «Реал» лидирует в чемпионате Испании, «Сельта» занимает 18-е место.