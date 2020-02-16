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  • Смолов – в стартовом составе «Сельты» на матч с «Реалом». У мадридцев выйдет Азар

Смолов – в стартовом составе «Сельты» на матч с «Реалом». У мадридцев выйдет Азар

16 февраля 2020, 22:00
6

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Сельты» на матч 24-го тура Примеры.

С первых минут на поле появится нападающий гостей Федор Смолов. Это вторая игра подряд для россиянина в основе команды из Виго.

За мадридцев в старте выйдет Эден Азар, не игравший из-за травмы с ноября 2019 года.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Азар, Кроос, Бензема, Бэйл, Марсело, Каземиро, Вальверде.

«Сельта»: Рубен, Айду, Оласа, Васкес, Араухо, Мурильо, Брадарич, Йокушлу, Рафинья, Смолов, Аспас.

  • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 23:00 мск.
  • «Реал» лидирует в чемпионате Испании, «Сельта» занимает 18-е место.

Источник: Твиттер «Сельты»
Испания. Примера Сельта Реал Смолов Федор
Комментарии (6)
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Иван_Невский
1581880717
Феди дают шанс поиграть в футбол, а ему реклама уже привычнее.
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DOCTOR PENALTY
1581880942
Куртуа и Рамос трепещут, Мадрид притих.
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BRO_football
1581881605
Ждём хет--трик от Смолова прямо в очко Куртуа!
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PTZevolution
1581881892
Я думаю Федю ставят против сливочных, чтобы он опыта быстрее набрался и вкусил атмосферу больших матчей, тогда к играм с андердогами он подойдет в более хорошей форме! У Сельты почти нет шансов на Бернабеу, но нужно обстрелять состав и новые связи
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lipatov32
1581883429
Федя поможет сельте в сегунду вылететь! Нашли кого покупать!
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