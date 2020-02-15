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Смолов – в списке игроков «Сельты» на матч с «Реалом»

15 февраля 2020, 16:15
6

Оглашен список футболистов, которые отправились в составе «Сельты» на матч 24-го тура Примеры против мадридского «Реала». В их числе оказался форвард Федор Смолов, принадлежащий «Локомотиву».

Встреча состоится завтра, 16 февраля, в Мадриде и начнется в 23:00 по Москве. «Реал» лидирует в чемпионате Испании.

  • «Сельта» зимой за 500 тысяч евро арендовала Смолова до лета.
  • По итогам прошлого тура команда из Виго покинула зону вылета.
  • В прошлом туре против «Севильи» (2:1) Смолов вышел в основе.

Источник: официальный сайт «Сельты»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Сельта Локомотив Смолов Федор
Комментарии (6)
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yarik1_78
1581774167
Жопоног этот Смолов.
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афоня72
1581774550
Давай гол Федя!!
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arok
1581786983
Федос, удачи, докажи что могёшь!!!!!
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Снег
1581787970
Хвед! С тебя гол Реалу! Ждём!
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zigbert
1581847097
Вот где у него будет возможность проявить себя,что бы о нем заговорили всерьез.
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