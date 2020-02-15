Смолов – в списке игроков «Сельты» на матч с «Реалом»

Оглашен список футболистов, которые отправились в составе «Сельты» на матч 24-го тура Примеры против мадридского «Реала». В их числе оказался форвард Федор Смолов, принадлежащий «Локомотиву».

Встреча состоится завтра, 16 февраля, в Мадриде и начнется в 23:00 по Москве. «Реал» лидирует в чемпионате Испании.