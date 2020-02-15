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    Смолов – в списке игроков «Сельты» на матч с «Реалом»

    Оглашен список футболистов, которые отправились в составе «Сельты» на матч 24-го тура Примеры против мадридского «Реала». В их числе оказался форвард Федор Смолов, принадлежащий «Локомотиву».

    Встреча состоится завтра, 16 февраля, в Мадриде и начнется в 23:00 по Москве. «Реал» лидирует в чемпионате Испании.

    • «Сельта» зимой за 500 тысяч евро арендовала Смолова до лета.
    • По итогам прошлого тура команда из Виго покинула зону вылета.
    • В прошлом туре против «Севильи» (2:1) Смолов вышел в основе.

    Источник: официальный сайт «Сельты»

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