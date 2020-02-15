Клопп: «До начала сезона считал «Ювентус» фаворитом Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о фаворитах на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«До начала сезона считал «Ювентус» фаворитом Лиги чемпионов, но, очевидно, я недостаточно часто смотрю итальянский футбол. Не понимаю, почему они не лидируют в Серии А с 10-очковым отрывом. У них самый большой состав, который я когда-либо видел, игроки качественные, это безумие.

У «Баварии» тоже мощный состав, «ПСЖ» невероятен, когда у них все здоровы. Никогда нельзя сбрасывать со счетов «Барселону», и не будем забывать про «Манчестер Сити» – Лига чемпионов для них будет одной из главных целей.

Понятия не имею, как далеко мы пройдeм, но пока нет никакой нужды думать об этом, потому что прямо сейчас мы должны сконцентрироваться на матче с «Атлетико», – сказал Клопп.