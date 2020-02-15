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Каррера: «О России у меня только хорошие воспоминания»

15 февраля 2020, 13:59
6

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера рассказал, что ему больше всего запомнилось за время работы в России.

– Когда приедете в Россию? Фанаты «Спартака», думаю, были бы рады вас видеть.

– Пока не знаю. Может, если АЕК выйдет в еврокубки, приедем с кем-то играть! Вообще я до сих пор получаю много приятных сообщений от болельщиков, и благодарю всех от всего сердца! Увидимся обязательно.

– По чему больше всего скучаете, когда вспоминаете о нашей стране?

– Россия всегда будет в моем сердце, потому что у меня только хорошие воспоминания. Люди, поддержка, гостеприимство. Время в «Спартаке» было отличным, но сейчас я двигаюсь дальше!

  • Каррера с августа 2016-го по октябрь 2018-го года возглавлял «Спартак».
  • С московской командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Каррера: «Греческая лига не слабее РПЛ»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига АЕК Спартак Каррера Массимо
Комментарии (6)
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VVM1964
1581764753
Взаимно , Массимо !!!
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david17
1581767888
Спасибо за трофей, жаль что руководство клуба кладёт болт на клуб ..
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vladimir-7
1581771161
Пишите на деревню в Греции, дедушке Каррера.
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BarStep
1581772031
Достаточно интересный человек и необычный тренер был в нашем футболе.. Мне было интересно за ним наблюдать. Жаль уехал
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zigbert
1581846521
Его полюбили не только за то что он сделал Спартак чемпионом,но и за его человеческие качества.
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