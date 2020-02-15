Каррера: «О России у меня только хорошие воспоминания»

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера рассказал, что ему больше всего запомнилось за время работы в России.

– Когда приедете в Россию? Фанаты «Спартака», думаю, были бы рады вас видеть.

– Пока не знаю. Может, если АЕК выйдет в еврокубки, приедем с кем-то играть! Вообще я до сих пор получаю много приятных сообщений от болельщиков, и благодарю всех от всего сердца! Увидимся обязательно.

– По чему больше всего скучаете, когда вспоминаете о нашей стране?

– Россия всегда будет в моем сердце, потому что у меня только хорошие воспоминания. Люди, поддержка, гостеприимство. Время в «Спартаке» было отличным, но сейчас я двигаюсь дальше!

Каррера с августа 2016-го по октябрь 2018-го года возглавлял «Спартак».

С московской командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Каррера: «Греческая лига не слабее РПЛ»