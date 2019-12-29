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    Каррера: «О России у меня только хорошие воспоминания»

    Главный тренер АЕКа Массимо Каррера рассказал, что ему больше всего запомнилось за время работы в России.

    – Когда приедете в Россию? Фанаты «Спартака», думаю, были бы рады вас видеть.

    – Пока не знаю. Может, если АЕК выйдет в еврокубки, приедем с кем-то играть! Вообще я до сих пор получаю много приятных сообщений от болельщиков, и благодарю всех от всего сердца! Увидимся обязательно.

    – По чему больше всего скучаете, когда вспоминаете о нашей стране?

    – Россия всегда будет в моем сердце, потому что у меня только хорошие воспоминания. Люди, поддержка, гостеприимство. Время в «Спартаке» было отличным, но сейчас я двигаюсь дальше!

    • Каррера с августа 2016-го по октябрь 2018-го года возглавлял «Спартак».
    • С московской командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

    Каррера: «Греческая лига не слабее РПЛ»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3278

      BarStep 5 минут назад

      Достаточно интересный человек и необычный тренер был в нашем футболе.. Мне было интересно за ним наблюдать. Жаль уехал

      0
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      Рейтинг: +9965

      vladimir-7 20 минут назад

      Пишите на деревню в Греции, дедушке Каррера.

      0
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      Рейтинг: +224

      david17 1 час назад

      Спасибо за трофей, жаль что руководство клуба кладёт болт на клуб ..

      0
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      Рейтинг: +21354

      VVM1964 2 часа назад

      Взаимно , Массимо !!!

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