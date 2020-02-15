Каррера: «О России у меня только хорошие воспоминания»

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера рассказал, что ему больше всего запомнилось за время работы в России.
– Когда приедете в Россию? Фанаты «Спартака», думаю, были бы рады вас видеть.
– Пока не знаю. Может, если АЕК выйдет в еврокубки, приедем с кем-то играть! Вообще я до сих пор получаю много приятных сообщений от болельщиков, и благодарю всех от всего сердца! Увидимся обязательно.
– По чему больше всего скучаете, когда вспоминаете о нашей стране?
– Россия всегда будет в моем сердце, потому что у меня только хорошие воспоминания. Люди, поддержка, гостеприимство. Время в «Спартаке» было отличным, но сейчас я двигаюсь дальше!
- Каррера с августа 2016-го по октябрь 2018-го года возглавлял «Спартак».
- С московской командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
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Источник: «Спорт-Экспресс»