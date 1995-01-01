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    Каррера: «Греческая лига не слабее РПЛ»

    Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера, возглавляющий АЕК, сравнил уровень РПЛ и чемпионата Греции.

    – Уровень состава АЕК и его возможностей сопоставим с уровнем состава чемпионского «Спартака»?

    – Пока что я работаю только два месяца в клубе, мы в начале пути. Но, думаю, что со временем это будет, безусловно, сопоставимо. Когда сделаем то, что должны и планируем, можно будет сравнить, кто круче – АЕК или «Спартак» чемпионских времен.

    – Давление выше в Греции или в России?

    – Оно одинаково во всех клубах и во всех странах. Что касается уровня чемпионатов, то в каждом есть свои сложности. Я бы не сказал, что греческая лига слабее, – сказал Каррера.

    • Каррера руководил «Спартаком» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
    • Итальянец возглавил АЕК в декабре.

    Каррера: «Смогу ли повторить в Греции российский успех? Не будем забегать вперед»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +15571

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Массимо! Неправильно очернять своё славное прошлое, будь мужчиной!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Литейный4 20 минут назад

      Физрук сравнивает греческую Лигу с хряками? Так их сила скоро падёт в Пердив. Гыгыгы

      0
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