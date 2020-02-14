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Каррера: «Греческая лига не слабее РПЛ»

14 февраля 2020, 13:53
11

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера, возглавляющий АЕК, сравнил уровень РПЛ и чемпионата Греции.

– Уровень состава АЕК и его возможностей сопоставим с уровнем состава чемпионского «Спартака»?

– Пока что я работаю только два месяца в клубе, мы в начале пути. Но, думаю, что со временем это будет, безусловно, сопоставимо. Когда сделаем то, что должны и планируем, можно будет сравнить, кто круче – АЕК или «Спартак» чемпионских времен.

– Давление выше в Греции или в России?

– Оно одинаково во всех клубах и во всех странах. Что касается уровня чемпионатов, то в каждом есть свои сложности. Я бы не сказал, что греческая лига слабее, – сказал Каррера.

  • Каррера руководил «Спартаком» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
  • Итальянец возглавил АЕК в декабре.

Каррера: «Смогу ли повторить в Греции российский успех? Не будем забегать вперед»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Спартак АЕК Каррера Массимо
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1581678336
Массимо! Неправильно очернять своё славное прошлое, будь мужчиной!
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slavа0508
1581679036
Немного не правильно,,,сравнивать лиги,,у нас 5- 6 где то ,,ну а Греки и 10 не входят,,,,
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Nevsky_RU
1581679095
Да это он по Спартаку сравнивает. На его фоне даже лига Бангладеша топовая
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koli4ka
1581680357
да и кипрская лига в последние годы,не хуже наших топов по Европе куролесит...
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vladimir-7
1581680636
Каррера: "У кого служу, у того и клуб, и лига сильнее".
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serppion
1581681180
Нет причин не верить словам Карреры о силе чемпионатов. Выходит, место наших клубов в Европе где-то 16-17. Хорошо, если он только по своему бывшему Спартаку судит.
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izy
1581683177
А мы то думали что ты не будешь нахваливать своё новое болото.Ничего не меняется.
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shuravi01
1581684525
Ну правильно,ты ведь теперь там.
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99-й
1581690106
Не, ну так то Краснодар с ОлимпиаКОКОСом доказал, было дело
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vka1970
1581697547
Прошлый год выступления наших клубов в Европе наглядно показал силу нашей лиги. Так что в принципе Каррера прав. Как всегда.
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