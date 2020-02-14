Каррера: «Греческая лига не слабее РПЛ»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера, возглавляющий АЕК, сравнил уровень РПЛ и чемпионата Греции.

– Уровень состава АЕК и его возможностей сопоставим с уровнем состава чемпионского «Спартака»?

– Пока что я работаю только два месяца в клубе, мы в начале пути. Но, думаю, что со временем это будет, безусловно, сопоставимо. Когда сделаем то, что должны и планируем, можно будет сравнить, кто круче – АЕК или «Спартак» чемпионских времен.

– Давление выше в Греции или в России?

– Оно одинаково во всех клубах и во всех странах. Что касается уровня чемпионатов, то в каждом есть свои сложности. Я бы не сказал, что греческая лига слабее, – сказал Каррера.

Каррера руководил «Спартаком» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.

Итальянец возглавил АЕК в декабре.

Каррера: «Смогу ли повторить в Греции российский успех? Не будем забегать вперед»