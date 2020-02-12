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  • Каррера: «Смогу ли повторить в Греции российский успех? Не будем забегать вперед»

Каррера: «Смогу ли повторить в Греции российский успех? Не будем забегать вперед»

12 февраля 2020, 12:28
3

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера высказался о работе в греческом клубе.

«Если честно, не ожидал столь успешного начала работы в АЕКе. Но надеялся, что мы сможем показать хорошие результаты, исходя из той работы над физикой и тактикой, что тренерский штаб и команда проводят ежедневно. Смогу ли повторить в Греции российский успех? Не будем забегать вперед. Но я работаю именно ради этого и сделаю все, чтобы так и случилось. Конечно, сейчас отрыв лидеров очень велик, но мы приложим все силы и попытаемся догнать их.

Самый тяжелый момент — когда мы играли три матча за неделю. Что до отдыха, если честно, работы столько, что я выезжаю из Афин только на выездные игры, да и в самом городе мало что видел. Хорошо, что все говорят на английском — для общения в команде и быту вполне хватает», – сказал Каррера.

Суперлига. АЕК обыграл «Панатинаикос», команда из 14 матчей при Каррере уступила в одном

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига АЕК Спартак Каррера Массимо
Комментарии (3)
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moskowcity-petrv
1581501218
Сможешь Массимо!первый сезон на бурных эмоциях,на второй эмоции утихнут т будет сложнее,затем надо включать мудрость и,не повторять ошибок не слушать агентов кружевников!
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sir_Alex
1581504860
В любом случае, удачи и побед Массимо!
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Hektor 84
1581542642
Удачи и успехов Массимо
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