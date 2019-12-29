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    Суперлига. АЕК обыграл «Панатинаикос», команда из 14 матчей при Каррере уступила в одном

    Греческий АЕК одержал очередную победу при бывшем главном тренере «Спартака» Массимо Каррере – в 23-м туре Суперлиги обыгран «Панатинаикос». Единственный гол был забит на восьмой минуте.

    АЕК гарантировал себе выход в чемпионский плей-офф. При Каррере афинская команда проиграла один матч из 14.

    Чемпионат Греции. Суперлига. 23-й тур

    АЕК – Панатинаикос – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Араухо, 8.

    Календарь Суперлиги

    Турнирная таблица Суперлиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6743

      mihail200606 6 минут назад

      Ну и хорошо, удачи каррере.. Нормальный мужик. Во всей той после чемпионской поросячьей канители он достойнее всех себя вёл..

      0
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      Рейтинг: +394

      Вахахахаха 31 минуту назад

      Багаж Алейничева , 100%!!!!

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