Суперлига. АЕК обыграл «Панатинаикос», команда из 14 матчей при Каррере уступила в одном

Ну и хорошо, удачи каррере.. Нормальный мужик. Во всей той после чемпионской поросячьей канители он достойнее всех себя вёл..
Греческий АЕК одержал очередную победу при бывшем главном тренере «Спартака» Массимо Каррере – в 23-м туре Суперлиги обыгран «Панатинаикос». Единственный гол был забит на восьмой минуте.
АЕК гарантировал себе выход в чемпионский плей-офф. При Каррере афинская команда проиграла один матч из 14.
Чемпионат Греции. Суперлига. 23-й тур
АЕК – Панатинаикос – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Араухо, 8.