Суперлига. АЕК обыграл «Панатинаикос», команда из 14 матчей при Каррере уступила в одном

Греческий АЕК одержал очередную победу при бывшем главном тренере «Спартака» Массимо Каррере – в 23-м туре Суперлиги обыгран «Панатинаикос». Единственный гол был забит на восьмой минуте.

АЕК гарантировал себе выход в чемпионский плей-офф. При Каррере афинская команда проиграла один матч из 14.

Чемпионат Греции. Суперлига. 23-й тур

АЕК – Панатинаикос – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Араухо, 8.

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