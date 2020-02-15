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  • Ловчев – о смерти Рейнгольда: «Я потерял наиболее близкого мне по духу человека из того времени»

Ловчев – о смерти Рейнгольда: «Я потерял наиболее близкого мне по духу человека из того времени»

15 февраля 2020, 01:13

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев выступил с речью на панихиде перед похоронами Валерия Рейнгольда. В частности, спартаковец рассказал о жизни друга после футбольной карьеры.

«Закончив играть, как это было в советские времена, чем только не занимался. Великий футболист был и строителем, и таксистом. Я потерял человека, наиболее близкого мне по духу из того времени», – сказал Ловчев.

  • Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года, а также обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов.
  • Помимо «Спартака» он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».
  • В текущем веке Рейнгольд выступал в СМИ с аналитикой относительно «Спартака».

Источник: YouTube-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений Рейнгольд Валерий
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