Ловчев – о смерти Рейнгольда: «Я потерял наиболее близкого мне по духу человека из того времени»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев выступил с речью на панихиде перед похоронами Валерия Рейнгольда. В частности, спартаковец рассказал о жизни друга после футбольной карьеры.
«Закончив играть, как это было в советские времена, чем только не занимался. Великий футболист был и строителем, и таксистом. Я потерял человека, наиболее близкого мне по духу из того времени», – сказал Ловчев.
- Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года, а также обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов.
- Помимо «Спартака» он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».
- В текущем веке Рейнгольд выступал в СМИ с аналитикой относительно «Спартака».
Источник: YouTube-канал «Спартака»