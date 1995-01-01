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    Ловчев – о смерти Рейнгольда: «Я потерял наиболее близкого мне по духу человека из того времени»

    Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев выступил с речью на панихиде перед похоронами Валерия Рейнгольда. В частности, спартаковец рассказал о жизни друга после футбольной карьеры.

    «Закончив играть, как это было в советские времена, чем только не занимался. Великий футболист был и строителем, и таксистом. Я потерял человека, наиболее близкого мне по духу из того времени», – сказал Ловчев.

    • Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года, а также обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов.
    • Помимо «Спартака» он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».
    • В текущем веке Рейнгольд выступал в СМИ с аналитикой относительно «Спартака».

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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