В Москве простились с Валерием Рейнгольдом. В церемонии участвовали Романцев, Ярцев и Черчесов

В манеже академии «Спартак» в Москве состоялась церемония прощания с чемпионом СССР в составе «Спартака» Валерием Рейнгольдом, который скончался 11 февраля на 78-м году жизни.

На церемонию приехали главный тренер сборной России Станислав Черчесов, первый вице-президент РФС Никита Симонян, бывшие тренеры «Спартака» Олег Романцев, Георгий Ярцев и другие ветераны клуба.

Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года, а также обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов.

Помимо «Спартака» он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».

Рейнгольда похоронят 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище