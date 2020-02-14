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  • В Москве простились с Валерием Рейнгольдом. В церемонии участвовали Романцев, Ярцев и Черчесов

В Москве простились с Валерием Рейнгольдом. В церемонии участвовали Романцев, Ярцев и Черчесов

14 февраля 2020, 14:57
15

В манеже академии «Спартак» в Москве состоялась церемония прощания с чемпионом СССР в составе «Спартака» Валерием Рейнгольдом, который скончался 11 февраля на 78-м году жизни.

На церемонию приехали главный тренер сборной России Станислав Черчесов, первый вице-президент РФС Никита Симонян, бывшие тренеры «Спартака» Олег Романцев, Георгий Ярцев и другие ветераны клуба.

  • Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года, а также обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов.
  • Помимо «Спартака» он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».

Рейнгольда похоронят 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Черчесов Станислав Романцев Олег Ярцев Георгий Рейнгольд Валерий Симонян Никита
Комментарии (15)
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seth343
1581682789
СКОРБИМ
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Freyd
1581684556
Пусть земля будет пухом!!!
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Валерий Бадмаев
1581692097
Выражаю соболезнование семье и близким! Хорошо помню тезку Рейнгольда, ещё мальчиком. Он играл левого крайнего нападающего в "Спартаке". Его квлючали в список 33-х лучших. Был популярен среди болельщиков.
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koli4ka
1581692268
советская эпоха и её герои уходят в небытие...печалька,однако.
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vka1970
1581697713
Левый краёк.Феноменально быстрый... Пусть земля ему будет пухом.....
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