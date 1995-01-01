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    В Москве простились с Валерием Рейнгольдом. В церемонии участвовали Романцев, Ярцев и Черчесов

    В манеже академии «Спартак» в Москве состоялась церемония прощания с чемпионом СССР в составе «Спартака» Валерием Рейнгольдом, который скончался 11 февраля на 78-м году жизни.

    На церемонию приехали главный тренер сборной России Станислав Черчесов, первый вице-президент РФС Никита Симонян, бывшие тренеры «Спартака» Олег Романцев, Георгий Ярцев и другие ветераны клуба.

    • Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года, а также обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов.
    • Помимо «Спартака» он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».

    Рейнгольда похоронят 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +926

      Freyd 28 минут назад

      Пусть земля будет пухом!!!

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      Рейтинг: +818

      seth343 57 минут назад

      СКОРБИМ

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      Рейтинг: +9

      Литейный4 1 час назад

      Вечная память Валерию Рейнгольду. Страстно болел за Спартак. Очень стыдно
      ему было за них.

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      Рейтинг: +1715

      Борат > Литейный4 48 минут назад

      Да, пускай земля ему будет пухом, я уважал его за прямоту!

      Валерий Рейнгольд: «Спартаку» и бoмж забьет!»
      Если люди ходят по полю пешком, любая тактика подойдет. Вспомните моменты, созданные «Амкаром»: все защитники отыгранные, никого не держат. Идет удар со штрафного, Песьяков отбивает, игрок «Амкара» бьет в штангу… Дурдом какой-то. Честно говоря, в этот день любой бoмж мог выйти на поле и забить «Спартаку». То есть просто любой зритель с трибуны мог надеть майку «Амкара» и попасть три раза в штангу. Даже я вышел бы и забил. Хотя мне уже 8-ой десяток.

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