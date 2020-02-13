Рейнгольда похоронят 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло назвал дату похорон ветерана московского клуба Валерия Рейнгольда, который скончался во вторник в возрасте 77 лет.

«Он будет похоронен 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище», – сказал Шавло.

Также он добавил, что предварительно в этот же день в манеже академии имени Черенкова в 11:00 по московскому времени начнется церемония прощания с Рейнгольдом.