Рейнгольда похоронят 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло назвал дату похорон ветерана московского клуба Валерия Рейнгольда, который скончался во вторник в возрасте 77 лет.
«Он будет похоронен 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище», – сказал Шавло.
Также он добавил, что предварительно в этот же день в манеже академии имени Черенкова в 11:00 по московскому времени начнется церемония прощания с Рейнгольдом.
- Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года, а также обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов.
- В течение футбольной карьеры помимо «Спартака» он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».
Источник: ТАСС