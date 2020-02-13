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  • Рейнгольда похоронят 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище

Рейнгольда похоронят 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище

13 февраля 2020, 06:35
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло назвал дату похорон ветерана московского клуба Валерия Рейнгольда, который скончался во вторник в возрасте 77 лет.

«Он будет похоронен 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище», – сказал Шавло.

Также он добавил, что предварительно в этот же день в манеже академии имени Черенкова в 11:00 по московскому времени начнется церемония прощания с Рейнгольдом.

  • Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года, а также обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов.
  • В течение футбольной карьеры помимо «Спартака» он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (3)
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vka1970
1581574208
Пусть спит спокойно и земля ему будет пухом.
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o33uk
1581588697
Чудаковатый дедок был, но честный говорил то что думал. Земля ему пухом.
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Александ1982
1581614204
Светлая память хорошему Человеку
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