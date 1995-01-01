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    Рейнгольда похоронят 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище

    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло назвал дату похорон ветерана московского клуба Валерия Рейнгольда, который скончался во вторник в возрасте 77 лет.

    «Он будет похоронен 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище», – сказал Шавло.

    Также он добавил, что предварительно в этот же день в манеже академии имени Черенкова в 11:00 по московскому времени начнется церемония прощания с Рейнгольдом.

    • Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года, а также обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов.
    • В течение футбольной карьеры помимо «Спартака» он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».

    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11774

      vka1970 50 минут назад

      Пусть спит спокойно и земля ему будет пухом.

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