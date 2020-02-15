Головин сделал голевой пас в матче с «Монпелье»

В эти минуты проходит матч 25-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Монпелье». Во втором тайме счет открыл игрок гостей Ислам Слимани.
Алжирцу ассистировал полузащитник сборной России Александр Головин, вышедший в стартовом составе.
- Россиянин в сезоне Лиги 1 провел 23 матча, забил три гола, сделал четыре результативные передачи.
- Футболист стоит на рынке 25 миллионов евро.
- «Монако» в случае победы поднимется на пятое место.
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Источник: Бомбардир.ру