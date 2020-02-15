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Головин сделал голевой пас в матче с «Монпелье»

15 февраля 2020, 00:02
3

В эти минуты проходит матч 25-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Монпелье». Во втором тайме счет открыл игрок гостей Ислам Слимани.

Алжирцу ассистировал полузащитник сборной России Александр Головин, вышедший в стартовом составе.

  • Россиянин в сезоне Лиги 1 провел 23 матча, забил три гола, сделал четыре результативные передачи.
  • Футболист стоит на рынке 25 миллионов евро.
  • «Монако» в случае победы поднимется на пятое место.
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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Монпелье Головин Александр
Комментарии (3)
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ZEVS71
1581720823
Головин лучший!
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Niko
1581751784
Хорошая подача
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Fan Loko mik
1581760506
Молодец!
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