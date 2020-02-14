Головин сделал голевой пас в матче с «Монпелье»

В эти минуты проходит матч 25-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Монпелье». Во втором тайме счет открыл игрок гостей Ислам Слимани.

Алжирцу ассистировал полузащитник сборной России Александр Головин, вышедший в стартовом составе.

Россиянин в сезоне Лиги 1 провел 23 матча, забил три гола, сделал четыре результативные передачи.

Футболист стоит на рынке 25 миллионов евро.

«Монако» в случае победы поднимется на пятое место.