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Материалы

Монако - Монпелье

14.02.2020, Пятница, 22:45 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Лига 1, 25 тур Монако - Монпелье
Франция. Лига 1 (2019/2020)
9 тур
5 октября, суббота 21:00 Монпелье 3:1 Монако
Франция. Лига 1 (2018/2019)
24 тур
10 февраля, воскресенье 17:00 Монпелье 2:2 Монако
15 тур
1 декабря, суббота 22:00 Монако 1:2 Монпелье
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/2 финала
31 января, среда 23:05 Монако 2:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2017/2018)
20 тур
13 января, суббота 22:00 Монпелье 0:0 Монако
8 тур
29 сентября, пятница 21:45 Монако 1:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2016/2017)
24 тур
7 февраля, вторник 21:00 Монпелье 1:2 Монако
10 тур
21 октября, пятница 21:45 Монако 6:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 22:00 Монако 2:0 Монпелье
7 тур
24 сентября, четверг 19:55 Монпелье 2:3 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
7 апреля, вторник 20:00 Монако 0:0 Монпелье
7 тур
24 сентября, среда 21:00 Монпелье 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
20 тур
10 января, пятница 23:30 Монпелье 1:1 Монако
2 тур
18 августа, воскресенье 16:00 Монако 4:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2010/2011)
37 тур
21 мая, суббота 23:00 Монпелье 0:1 Монако
2 тур
17 августа, вторник 21:00 Монако 0:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2009/2010)
31 тур
3 апреля, суббота 23:00 Монпелье 0:0 Монако
15 тур
13 января, среда 22:00 Монако 4:0 Монпелье
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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