Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Le10sport: «Манчестер Юнайтед» рассматривает Тухеля в качестве замены Сульшеру

Le10sport: «Манчестер Юнайтед» рассматривает Тухеля в качестве замены Сульшеру

14 февраля 2020, 01:31
3

У руководства «Манчестер Юнайтед» есть список возможных преемников главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Как пишет Le10sport, туда входит главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель.

Заинтересованность в Тухеле также проявляют «Бавария» и «Барселона». Его клуб сейчас с отрывом лидирует в Лиге 1.

  • Тухель работает в Париже с 2018 года.
  • Главное достижение в карьере немца – победа в Лиге 1.
  • «Манчестер Юнайтед» в АПЛ идет восьмым.

Источник: Le10sport

Французское издание с аудиторией более 50 тысяч подписчиков в твиттере.

Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Юнайтед ПСЖ Тухель Томас Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MU-fanatic
1581634876
а смысл?другое дело Нагельсман!
Ответить
Cules2013
1581665542
Обычный крепкий тренер. Он не удивил, ни в БД, ни в ПСЖ. Не нужен он ни МЮ, ни Барселоне. А у Баварии пока что есть их Флик. Пора бы уже Барсе и МЮ реально топовых тренеров взять, сильных в тактике и психологии.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+