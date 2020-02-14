Le10sport: «Манчестер Юнайтед» рассматривает Тухеля в качестве замены Сульшеру

У руководства «Манчестер Юнайтед» есть список возможных преемников главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Как пишет Le10sport, туда входит главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель.
Заинтересованность в Тухеле также проявляют «Бавария» и «Барселона». Его клуб сейчас с отрывом лидирует в Лиге 1.
- Тухель работает в Париже с 2018 года.
- Главное достижение в карьере немца – победа в Лиге 1.
- «Манчестер Юнайтед» в АПЛ идет восьмым.
Источник: Le10sport
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