Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Васильев: «Монако» был очень серьезно заинтересован в Дивееве, когда он играл в Уфе»

    Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что его клуб ранее интересовался защитником Игорем Дивеевым. Сейчас он играет за ЦСКА, а до него выступал за «Уфу».

    «Дело прошлое, поэтому могу рассказать, что мы присматривались к Дивееву. Не знаю, как «Арсенал», об интересе которого писали СМИ, но мы были очень серьeзно заинтересованы в Игоре, когда он играл в «Уфе». К сожалению, тот момент совпал с моим уходом из клуба, поэтому эта история ничем не закончилась, а сам Дивеев позднее ушeл в ЦСКА.

    Безусловно, он может вырасти в хорошего игрока и уехать в Европу, но какое-то время ему ещe следует поиграть в Москве. В идеальном мире — минимум сезон. После этого сможет перейти на следующий уровень, у него есть для этого все качества», – считает Васильев.

    • В сезоне РПЛ Дивеев провел 17 матчей, сделал результативный пас.
    • Игрок на рынке стоит 5 миллионов евро.
    • ЦСКА в таблице чемпионата России идет четвертым.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81455
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75477
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru