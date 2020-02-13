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  • Васильев: «Монако» был очень серьезно заинтересован в Дивееве, когда он играл в Уфе»

Васильев: «Монако» был очень серьезно заинтересован в Дивееве, когда он играл в Уфе»

13 февраля 2020, 16:58

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что его клуб ранее интересовался защитником Игорем Дивеевым. Сейчас он играет за ЦСКА, а до него выступал за «Уфу».

«Дело прошлое, поэтому могу рассказать, что мы присматривались к Дивееву. Не знаю, как «Арсенал», об интересе которого писали СМИ, но мы были очень серьeзно заинтересованы в Игоре, когда он играл в «Уфе». К сожалению, тот момент совпал с моим уходом из клуба, поэтому эта история ничем не закончилась, а сам Дивеев позднее ушeл в ЦСКА.

Безусловно, он может вырасти в хорошего игрока и уехать в Европу, но какое-то время ему ещe следует поиграть в Москве. В идеальном мире — минимум сезон. После этого сможет перейти на следующий уровень, у него есть для этого все качества», – считает Васильев.

  • В сезоне РПЛ Дивеев провел 17 матчей, сделал результативный пас.
  • Игрок на рынке стоит 5 миллионов евро.
  • ЦСКА в таблице чемпионата России идет четвертым.

Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Уфа Монако ЦСКА Дивеев Игорь
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