Васильев: «Монако» был очень серьезно заинтересован в Дивееве, когда он играл в Уфе»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что его клуб ранее интересовался защитником Игорем Дивеевым. Сейчас он играет за ЦСКА, а до него выступал за «Уфу».

«Дело прошлое, поэтому могу рассказать, что мы присматривались к Дивееву. Не знаю, как «Арсенал», об интересе которого писали СМИ, но мы были очень серьeзно заинтересованы в Игоре, когда он играл в «Уфе». К сожалению, тот момент совпал с моим уходом из клуба, поэтому эта история ничем не закончилась, а сам Дивеев позднее ушeл в ЦСКА.

Безусловно, он может вырасти в хорошего игрока и уехать в Европу, но какое-то время ему ещe следует поиграть в Москве. В идеальном мире — минимум сезон. После этого сможет перейти на следующий уровень, у него есть для этого все качества», – считает Васильев.